Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова представила світу свого нового тренера, показавши при цьому свою розтяжку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Поспішаю поділитися. У мене новий партнер. Олександр Прогрессов. Таких потужних у мене ще не було! Я буду освоювати спеціальну програму тренувань, розроблену їм спеціально для мене», - йдеться в повідомленні.

за Причиною цього, стверджує Волочкова, є її захоплення балетом, який передбачає свою специфіку тренувань. Балерина вирішила відключити коментарі, хоча знімком поділилася у себе на сторінці.

Як повідомлялося раніше, російська балерина Анастасія Волочкова показала всьому інтернету підрослу дочка Аріанду.

«Прекрасний домашній день з коханою Арішою і Лаккі. 🌺 Улюблена донечка, ти моє щастя!❤️🌺 Спасибі за добро і тепло твого серця», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Волочкова позує разом зі своєю підросла донькою-красунею. При цьому можливість прокоментувати фотографію балерина шанувальникам не дала, оскільки ті активно критикували її за зовнішність останнім часом.

До цього ми писали, що відома своїми шпагатами російська балерина Анастасія Волочкова нещодавно з розмахом відзначила день народження.

44-річна світська левиця і колись сяяла зірка балету засипала Instagram фотографіями зі святкування, а через чотири дні показала, чим же її порадував найближча людина – 14-річна дочка Аріадна.

Нагадаємо, Волочкова оскандалилася букетами від коханого.

А ще Politeka писала, що Волочкова на дні народження публічно обласкала чужого чоловіка.

Також Politeka повідомляла, що Волочкова здивувала недбалим виглядом у власний день народження.