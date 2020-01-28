Дружина онука примадонни російської естради Алли Пугачової Олена Преснякова порадувала шанувальників новими кадрами

Так на фото кохана дружина Микити Преснякова Олена Краснова з'явилася одразу в двох стильних образах. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі.

Син Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова і старший з онуків Алли Борисівни Микита одружився на моделі Олені Красновій. Зоряна красуня не часто, але все ж радує публіку у мережі відвертими особистими кадрами. Крім того, вона публікує і так би мовити "робочі моменти" - цей раз не став винятком, і Олена опублікувала кілька кадрів з вуличної, ймовірно, зйомки.

На фото струнка Олена позує в, умовно, "осінніх" вбраннях - на ній були яскраві плащ, джинси, водолазка, стильна оправа і в руках - модні сумочки.

Фоловерам російської артистки дуже сподобалися луки знаменитості, деякі, щоправда, вирішили, що у неї трохи "підколото губи", деяким ж Олена бачиться "ангелом, дівчиною небесної краси".

Раніше, на інших опублікованих невісткою Алли Борисівни фото, вона разом з чоловіком Микитою красується в затишному домашньому антуражі – чоловік цілує її спину на фото, пара дивиться один на одного люблячим поглядом – Олена визначила добірку, словом «ніжність».

Шанувальники зоряних голубків і моделі зокрема обсипали їх компліментами і побажали щастя.

Раніше на нових опублікованих студійних знімках модель постала перед камерами у всій красі – стильний і відвертий образ шанувальники артистки оцінили дуже високо.

Так на професійних знімках Олена Краснова відображена в чорному брючному костюмі чоловічого крою, її волосся підібране вгору і укладене хвилею, на обличчі дівчини присутній яскравий макіяж, а на тілі – сяють прикраси.

Саме частину останнього, модель, без особливого ніяковіння і засвітила – на добірці фото чітко видно її груди. Дівчина вирішила слідувати модним тенденціям і одягла об'ємний піджак на голе тіло.

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