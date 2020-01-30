Популярний Youtube-блогер Ерік Кітуашвілі, відомий як Давідич, мало не загинув під час зйомок шоу «Останній герой», які проходять на Філіппінах.

Про це стало відомо з Телеграм-каналу Mash, передає Politeka.net. 38-річний Кітуашвілі погодився брати участь в шоу, але, за даними авторів каналу, проігнорував свої проблеми зі здоров'ям, включаючи цукровий діабет. Це ледь не призвело до загибелі чоловіка.

Повідомляється, що під час зйомок блогер не впорався з навантаженнями і втратив свідомість, після чого його терміново доставили в лікарню. Швидше за все, у чоловіка впав цукор в крові. Це могло обернутися для нього смертельним результатом. За словами джерел, Кітуашвілі в рамках шоу намагався впоратися зі спекою, переносити серйозні фізичні навантаження і навіть провів 36 годин без їжі. Це, швидше за все, і викликало ускладнення.

Автори каналу відзначають, що блогера відкачували 16 годин. Все обійшлося, але діагностована у нього гіпоглікемія могла призвести до порушень роботи мозку.

Зазначимо, що Ерік Давідич є автором YouTube-каналу. У нього велика аудиторія – понад 3,7 млн передплатників. В першу чергу він відомий як оглядач автомобілів.

Раніше Politeka писала, що шоу «Останній герой» супроводжує справжнє прокляття. Вже багато учасників цього проекту померли. Першою жертвою стала російська співачка Жанна Фріске, яка померла від раку.

В 2018 році після тривалої хвороби померла переможниця 4 сезону проекту 55-річна Яна Волкова. У 2019 році померли артисти Децл і Юлія Началова, які також були учасниками цього шоу. Можливо, це просто збіг, але чергові трагедії не дають спокою тим, хто брав участь у зйомках цього проекту.

Нагадаємо, що невтішна Дженніфер Лопес звернулася до людей: "Втратила чоловіка і дитину в один день".

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