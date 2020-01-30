Популярна співачка Світлана Лобода показала свою бездоганну фігуру на нових фото

Світлана Лобода поставила у зв'язку з новою публікацією своїм фанам питання - деякі навіть розгубилися через це. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку співачки в Instagram.

На новому фото артистка стоїть на пляжі в темному спортивному костюмі і закриває обличчя руками. Орім іншого, видно підтягнутий живіт артистки, її волосся розпущене і його розвіває вітер:

"що на картинці не так ?🙈🙊🐵", - підписала свою публікацію зірка сцени. Шанувальники стали жваво реагувати на питання і припустили, що мова про подвійну тінь на піску, хоч співачка в кадрі виднілася одна.

Крім того, коментатори активно нахвалюють знаменитість, серед них - і відомі особистості світу шоу-бізу, зокрема Максим Галкін і дизайнер Бічолла - Анзор Тетрадзе, а також "звичайні" користувачі:

"До чого хороша..."

"Тінь Тілля замалювали і вийшло"

"Красуня"

"Вогонь"

Раніше повідомлялося про те, що Світлана Лобода позувала з доньками Тільдою і Євангеліною.

На новому фото артистка ніжно дивиться в кадр і обіймає своїх діточок. Старша дочка трохи показала своє обличчя, в той час, як молодшеньку на знімку - майже не видно. Дівчатка потягнулися одна до одної під час того, як зірка їх сфотографувала.

Крім іншого, шанувальники і друзі поп-діви в коментарях пишуть про зовнішню схожістьі знаменитості та її славних донечок і роблять компліменти самій Світлані, мовляв, "посвіжішала-покращала".

Зокрема, пост прокоментувала екс-учасниця ВІА Гра Месседа Багаудінова, співак Дмитро Монатік, екс-дружина Федора Бондарчука Світлана, дружина гумориста Олександра Реви Анжеліка, а також продюсер Лободи Нателла Крапівіна.

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