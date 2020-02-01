Чоловік герцогині не може її перемогти

Дружина принца Вільяма, Кейт Міддлтон завжди знаходить час для занять спортом

38-річна герцогиня Кембриджська займається безліччю справ, але для тренувань і участі у змаганнях завжди знаходить час. Просто вона неймовірна жінка.

Улюблена гра Кейт - теніс. За словами австралійського тенісиста Рода Лейвера, на корті Міддлтон навіть обігрує свого чоловіка, пише The Sun.

Відомо, що принц Вільям і Кейт, відпочиваючи в своєму заміському будинку, грають в теніс.

Вільям зізнався Роду, що ніяк не може перемогти дружину.

Варто відзначити, що герцогиня Кембриджська не пропускає Вімблдонський турнір і щороку стає його почесною гостею.

Примітно, що Кейт протегує Всеанглійському клубу лаун-тенісу і крокету — приватному спортивному клубу, розташованого в лондонському передмісті Вімблдон.

Нагадаємо, кілька днів тому Кейт Міддлтон відвідала лондонську лікарню Evelina children's Hospital.

Для свого виходу герцогиня Кембриджська вибрала твідовий костюм від Dolce&Gabbana.

Міддлтон привернула увагу тим, що прийшла на зустріч без обручки. Тим самим вона підігріла чутки про розлад у родині.

Проте Кенсінгтонський палац вирішив розвіяти чутки. Представники королівської сім'ї повідомили - Міддлтон зняла обручку, бо не хотіла порушувати санітарні норми в лікарні.

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон відзвітувала в Instagram сонячним фото з Австралії, куди вони з чоловіком вирушили в офіційне відрядження.

Варто відзначити, що на фото Міддлтон була в трендовому платті, яке увійде в моду цього літа.

Герцогиня вже не раз справила враження екстра-луком в Австралії — блідо-жовте плаття стилізоване під кроше, легке і повітряне.

Нагадаємо також, що Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в дешевому мас-маркетовому одязі в стилі 90-х. Її фотографії з'явилися в соцмережі Твіттер на сторінках шанувальників королівської сім'ї.

В дешевому одязі герцогиня постала перед дітьми під час одноденного туру по Великобританії. Її сфотографували у дитячому центрі Ely and Careau в Кардіффі.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.