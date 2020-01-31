Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

цього разу артистка вирішила похвалитися незвичайним відеороликом, позуючи на сцені шоу-туру "The Best", де виконує свої найяскравіші хіти. Так, артистка представила прем'єру пісні "Я б літала", вийшовши на сцену в брючному синьому костюмі вільного розміру з масивних пайеткок, доповнивши новий образ коротеньким чорним топом.

"Сьогодні була прем'єра пісні #ябылетала в #шоуthebest! 🥰 А ви вже встигли його полюбити! Дякую!", - поділилася радістю Лорак.

Шанувальники розділилися на дві сторони: одним сподобався новий вид зірки, інші ж досить жорстко розкритикували Кароліну з-за нового ролика.

Раніше ми повідомляли "помолоділа" Лорак показала, як тренується з балетом. Артистка облягла схудле тіло в лосини і топ, зібрала волосся в пучок і "забула" нафарбуватися. Ані без макіяжу і дорогого вбрання виглядає "як дівчинка", що чітко підмітили в коментарях.

«Прям дівчинка, дівчинка)», «Красуня! Кароліна удачі», «Шикарна фігура», «Худенька така», «Просто найкраща команда. Ох, а яка фігура у вас. Удачі вам, дорогі!», «Ого, яка струнка королева», - писали під фото.

Нагадаємо, Лорак вирішила змінити імідж і вразила новою зовнішністю

А ще Politeka писала, що Лорак засвітилася на відпочинку в недбалому вигляді

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