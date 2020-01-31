Артистка здивувала новим відео в новому іміджі і потрапила під хвилю критики

Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

По поверненню з відпустки зірка вирішила не зупинятися на вже опублікованих фото і показала цілу серію нових, а також розповіла, що займалася і своєю новою роботою і розвивала свої вміння розмовляти іноземною мовою.

Під час відпустки Настя почала активно використовувати додаток "Тік-Ток", знімаючи там різні цікаві та веселі відео. Схожим роликом Каменських поділилася сьогодні в Instagram.

«Подивився я значить без звуку і зрозумів що або людина хвора або грає в вгадай слово», «Настуся 🤗така няшечка стала ♥️♥️♥️це ЛЮБОВ», «Ну такеееееее», «боже, що це 🙈», «Nk танцює під к-поп. Що може бути краще?», «Без звуку ржачно», «Настя,відео аби що...!😊», «Підкажіть звідки такий крутий комбез?😍», – пишуть користувачі.

Трохи раніше Настя Каменських опублікувала фото з відпочинку в Мексиці. На снимкке артистка з'явилася в купальнику. Груди красуні підкреслені верхом у вигляді трикутників, а плавки зірка натягнула трохи вище стегон.

Завершували гарячий образ співачки косички по всій голові, стильні окуляри і годинник.

Настя ніби втягнула живіт і дивилася в камеру. Виглядає артистка ідеально. Позаду зірки видно зелені рослини, пісок і краєчок будинку.

"Настрій дня: зникле літо ☀️", - підписала знімок співачка.

За годину пост Каменських зібрав понад 68 тисяч лайків та коментарів.

"Наші мексиканські кущики)))", "Чому так тушевки багато", "Коли діти будуть!?", "Настюш не нудьгуй😅🥰", "Яка сексі", "ЗБ вже вона! Крім купальника більше не з чим фоткоться", "Які форми, як у Кім?) коли заводити дітей", "Дуже жахливе фото", "Ракурс не той", "Ось це таз🤑", "Товста".

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