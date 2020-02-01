До зустрічі з колишньою актрисою Меган Маркл, принц Гаррі був близький до брата і його дружини Кейт Міддлтон

Після того, як Гаррі створив сім'ю, стосунки між ним і братом помінялися.

Герцоги Сасекські сильно віддалилися від Кембриджських і це стало ударом для Кейт Міддлтон. За інформацією джерел Us Weekly, дружина Вільяма страждає через те, що Гаррі віддалився від королівської сім'ї.

Як відзначають інсайдери, Кейт, намагаючись заснути після роботи, прокручує в голові купу думок. Герцогиня Кембриджська хотіла б поговрить з Гаррі, адже вона сильно по ньому сумує і багато разів плакала.

Рішення Гаррі і Меган відмовитися від королівських обов'язків довело герцогиню Кембриджську до сліз. Кейт з сумом думає, що відносини з герцогами Сасекськими ніколи не налагодяться.

Нагадаємо, кілька днів тому Кейт Міддлтон відвідала лондонську лікарню Evelina children's Hospital.

Люди помітили, що на пальці герцогині Кембриджської відсутнє кільце, яке раніше належало принцесі Діані. Таким чином Кейт Міддлтон підігріла чутки про розлад у своїй родині.

Проте представники королівської сім'ї повідомили - герцогиня зняла обручку, бо не хотіла порушувати санітарні норми в лікарні.

Раніше ми писали, що 38-річна герцогиня Кембриджська займається безліччю справ, але для тренувань і участей в змаганнях завжди знаходить час.

Улюблена гра Кейт - теніс. За словами австралійського тенісиста Рода Лейвера, на корті Міддлтон навіть обігрує свого чоловіка. Принц Вільям одного разу зізнався, що ніяк не може обіграти дружину.

Раніше повідомлялося, що принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон відвідали інвестиційний саміт великої Британії та Африки, який відбувся в Лондоні.

Кейт з'явилася в розкішному червоному платті від Needle&Thread. Наряд виготовлений з ніжного мережива і переливається на світлі. Сукню вона доповнила червоним клатчем, туфлями і сережками.

Принц Вільям розповів, що дуже любить Африку – вона посідає особливе місце в його серці.

«Я думав, де ж зробити пропозицію Кейт. І більш вдалого місця, ніж Кенія, не знайшов», - зізнався Вільям.

Як повідомляла Politeka, принц Вільям і Кейт Міддлтон розбурхали незвичайним виходом у світ.

Нагадаємо про три вбрання Кейт Міддлтон, які може собі дозволити кожна українка.

Також Politeka писала, що секрет виховання дітей Кейт Міддлтон розкрито: мова тіла видав всі.