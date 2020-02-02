Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Цього разу артистка представила перші кадри зі свого нового кліпу. При цьому сама співачка не стала коментувати нову роботу, лише додала кілька додаткових роликів і засвітилася у відвертому вигляді.

В основній стрічці Instagram співачка показала промо-кадри з чоловіком, який інтимно притулився до неї трохи нижче спини і різко розвернув собі. На завершенні ролика видно напис "скоро", відзначаючи тим самим майбутню прем'єру кліпу "Ігристе, дитинко".

Також в розділі Сторі Ганна засвітилася в ліжку з чоловіком та іншою жінкою. При цьому зірка показала себе в червоному вбранні, блиснувши схудлою фігурою і з яскравим макіяжем на обличчі.

До цього Анна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває на матчі свого коханого. Як нещодавно з'ясувалося, у зірки нове захоплення, причому про нього стало відомо лише після заяви зірки. Раніше вона не афішувала відносини, враховуючи той факт, що спортсмен молодше Сєдокової і до того ж був одружений.

"Я так хочу, щоб кожен з нас знайшов свій відсутній пазл. Я знайшла свій ❤️ Люблю тебе і нашу божевільну сім'ю @janis.timma 🦹🏼‍♂️👩🏼‍🎤», – наголосила кілька днів тому Ганна під схожим роликом в Instagram.

"Я весь час отдергиваю себе, коли знімаю нас в сторі, адже щастя любить тишу і що скажуть люди... Але я відчуваю, що навіть якщо зроблю найбільшу помилку, він все одно буде поруч. Мене підтримувати і любити те, чим я займаюся так само спекотно, як я. А я полюбила баскетбол 🏀Напевно, це є одна з формул щастя в парі - поважати і любити професії і справи один одного", – написала Анна раніше під одним з відео, коментуючи свої відносини.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином