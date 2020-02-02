Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом 

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

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СКОРО #игристоедетка🍾 Directed by @alegpilipenko Sound design @sounds_like_krivda 🥂 Есть предположение, что будет в видео ?

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Цього разу артистка представила перші кадри зі свого нового кліпу. При цьому сама співачка не стала коментувати нову роботу, лише додала кілька додаткових роликів і засвітилася у відвертому вигляді.

В основній стрічці Instagram співачка показала промо-кадри з чоловіком, який інтимно притулився до неї трохи нижче спини і різко розвернув собі. На завершенні ролика видно напис "скоро", відзначаючи тим самим майбутню прем'єру кліпу "Ігристе, дитинко". 

Також в розділі Сторі Ганна засвітилася в ліжку з чоловіком та іншою жінкою. При цьому зірка показала себе в червоному вбранні, блиснувши схудлою фігурою і з яскравим макіяжем на обличчі.

До цього Анна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває на матчі свого коханого. Як нещодавно з'ясувалося, у зірки нове захоплення, причому про нього стало відомо лише після заяви зірки. Раніше вона не афішувала відносини, враховуючи той факт, що спортсмен молодше Сєдокової і до того ж був одружений.

"Я так хочу, щоб кожен з нас знайшов свій відсутній пазл. Я знайшла свій ❤️ Люблю тебе і нашу божевільну сім'ю @janis.timma 🦹🏼‍♂️👩🏼‍🎤», – наголосила кілька днів тому Ганна під схожим роликом в Instagram. 

"Я весь час отдергиваю себе, коли знімаю нас в сторі, адже щастя любить тишу і що скажуть люди... Але я відчуваю, що навіть якщо зроблю найбільшу помилку, він все одно буде поруч. Мене підтримувати і любити те, чим я займаюся так само спекотно, як я. А я полюбила баскетбол 🏀Напевно, це є одна з формул щастя в парі - поважати і любити професії і справи один одного", – написала Анна раніше під одним з відео, коментуючи свої відносини.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином