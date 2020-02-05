53-річна українська актриса Ольга Сумська поділилася гарячими кадрами з нового проекту

Як передає Politeka.net, артистка виклала у своєму мікроблозі в Instagram фото і відео, на яких вона постала в досить несподіваному світлі - актриса розбурхала відвертим образом (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Так, Сумська з розпатланим волоссям і помітним макіяжем накинула на тіло плащ, оголивши розкішний бюст, якому позаздрять навіть її молоденькі фанатки. На деяких кадрах артистці підібрали волосся наверх, зорово подовживши шию.

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"Фантастичний проект прекрасного @rostickdesign #harcourtinspiration ! 🌟 Отримала величезне задоволення від творчого процесу..А пісня улюбленої @bilyk_iryna створила особливу атмосферу❤️..Як вам?", - написала в соцмережі Сумська. 

Користувачі не змогли пройти повз шедевральных знімків і розхвалили українську красуню. Менш ніж за добу пікантні кадри з Сумською, яка виглядає просто приголомшливо для своїх років, зібрали більше 15 000 "сердечок".

"Вродлива , вишукана і неперевершена 👍"

"Шикарна, очей не відвести 😍🌹"

"Боляче дивитися на Вас . Особливо останнє фото . А в реальності зовсім неможливо !"

"Яка ж Ви неописуєма!Розкішна!Красива!😍Нема слів!"

"Від Вашої краси неможливо відвести погляд!!! ❤️"

"Образ - супер!!!😻"

"Дуже гарна😍 Вибачте за порівняння, але Ви дуже схожі на Катрін Деньов❤️"

"Ви божественної краси жінка.Як приємно дивитися"

"25!!!💋🔥"

Раніше ми повідомляли, Сумська влаштувала гарячу фотосесію в ліжку. Обличчя актриси на фото крупним планом, але її погляд, розпатлане волосся і "гра тіней і світла" зробили свою справу: знімки вийшли дуже хвилюючими. 

"Ну, Сумська.... 😍👍👌 Молодець! Завжди Я захоплювалася і продовжую.... 🤩😍🤗"; "Оля,Оля-юна душа❤️"; "Вас роки не беруть👏😍😂"; "Я хочу стати султаном і мати гарем! Жінок схожих на Ольгу Сумську", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Винник встав між Сумською та її чоловіком: Він вміє подарувати жінкам.

Як повідомляла Politeka, Сумська показала дуже сміливе фото на пляжі.