Композитор і продюсер Костянтин Меладзе опублікував епізод з кліпу популярної жіночої групи ВІА Гра

Уривок із солісткою групи Ерікою Герцег Меладзе опублікував на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Як продюсер групи Меладзе часто публікує анонси нових кліпів своїх підопічних, але цього разу – виняток. Справа в тому, що кліп ВІА Гри «1+1» вийшов ще в грудні 2019 року. Тому причини, по яким відео з'явилося в сторіз Меладзе, до кінця не зрозумілі.

Показово, що продюсер вибрав уривок з кліпу, де співає Еріка Герцег. Конкретно в цьому кліпі дівчина дуже сильно схожа на екс-солістку ВІА Гри, дружину Костянтина Меладзе Віру Брежнєву. Саме з нею, за даними російських ЗМІ, у Меладзе роман.

Сама Еріка, як і Меладзе, не раз спростовувала чутки про роман із продюсером.

«Для мене Костянтин Меладзе — третій батько після рідного батька і Бога. З першого дня відчуваю до нього повагу і вдячність за улюблену роботу», - заявляла дівчина в інтерв'ю.

Але, незважаючи на запевнення зірок, шанувальники ВІА Гри та Костянтина Меладзе все ж підозрюють продюсера в зрадах. По-перше, він закрутив роман з Вірою Брєжнєвою, коли вона співала в групі, а він був одружений. По-друге, Еріка Герцег як дві краплі води схожа на Брежнєву. Тільки вона молодша. Зараз зірці 31 рік, а Вірі Брежнєвій 3 лютого виповнилося 38 років.

До речі, шанувальники Брежнєвої звернули увагу, що вітання Меладзе було занадто формальним, а не особистим. У своєму Instagram продюсер привітав Брежнєву з днем народження, але зробив це дуже прохолодно. Як Віра це терпить, не ясно.

Додамо, що чутки про роман між продюсером і Ерікою можуть підігрівати спеціально, щоб привернути увагу до групи та її новим пісням. Можливо із-за цього Меладзе і запостив у себе в сторіз цей уривок.

Нагадаємо, що безсоромна Еріка Герцег показала всі свої принади в чорній білизні: "ніхто не встоїть".

Як повідомляла Politeka, з'явилося тривожне звернення зірки, що стосується розлучення Брежнєвої і Меладзе: "Як-то сумно...".

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