Лідером першого півфіналу Національного відбору на "Євробачення-2020" стала українська бандуристка Марина Круть з піснею "99"

Марина Круть - музикант з Хмельницького, на сцені вона вже близько 14 років. Вона відома, як фіналістка шоу "Х-Фактор", учасниця численних українських фестивалів - GogolFest, RespublikaFest, Бандерштат.

Впродовж півроку артистка проживала в Китаї, де їй успішно вдавалося будувати кар'єру. Але Марина вирішила повернутися в Україну і продовжила свій творчий шлях. Національний відбір на "Євробачення-2020" став чудовою можливістю заявити про себе (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Артистка заспівала про те, що кожен з нас може впасти, але в той же час має 99 причин для продовження свого шляху.

Її лаконичний номер доповнили тільки казкові візуалізації на відео. Більше того, спеціально для виступу був створений мультфільм, який транслювали на задніх екранах сцени.

Сама виконавиця переконана, що бандура здатна зачарувати європейців, а її життєстверджуюча пісня – підкорити серця мільйонів. Найцікавіше, що всі зібрані гроші на майбутнє весілля вона витратила на підготовку до Нацотбору.

Українцям прийшовся по душі виступ Марини Круть. Вони звернули увагу на її чарівний голос і ніжне виконання пісні. Багато з них назвали її композицію чарівною і привабливою.

"Дуже чарівно, чарівне... Закривши голову - наче в трансі.... Чудово! Тільки фінал!", "Дуже чарівна пісня, сподіваюся пройде в фінал)", "Атмосфера чудова. + дівчина дуже відкрита сама по собі, вона спілкується зі своїми шанувальниками. Ось і підсумку і отримує таку підтримку зараз. KRUTЬ ти просто круть)", "Мед для моїх вух", "Заслужене перше місце. Дуже душевна пісня".

Знайшлися і серед коментаторів ті, кому сподобалася пісня, але не виконання. Крім того, вони звернули увагу, що вокал був слабким, а також можна було розібрати не всі слова композиції.

"Хороша дівчинка, нормальна пісня, але співає фальшиво, від слова", "Текст не розібрати, від цього нуднувато. А так нічого", "Номер неабиякий, шикарна бандура, пісня запам'ятовується, але вокал.... вірніше повна його відсутність.... як так можна готуватися до конкурсу", "Слабкий голосочок".

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