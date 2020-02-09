Відома українська співачка Даша Астаф'єва показала себе на лікарняному ліжку

Астаф'єва позувала в білому одязі, лежачи на ліжку. На обличчя була надіта киснева маска з приєднаною трубкою для повітря. Даша дивилася прямо в камеру, коли знімала себе. Волосся співачка вирішила зібрати в хвіст в цей раз. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні другий день проходжу корисні і красиві процедури", - написала Астаф'єва, рекламуючи медичний салон краси.

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Раніше ми повідомляли, що українська співачка Даша Астаф'єва епатувала публіку відвертим чином, який вражає буквально з першого погляду.

Новий відвертий образ співачка показала в Instagram, і треба зауважити, що він дійсно спокусливий і пікантний. Цього разу зірка продемонструвала знімок, на якому вона постала в прозорому плащі з чорними вставками, які ідеально підкреслило її фігуру.

Під прозорим плащем на українській співачці тільки штани, артистка вирішила не носити білизну. Пікантні місця вона прикрила написом.

Повідомлялося, що відома українська співачка Даша Астаф'єва показала новий яскравий образ в чорному корсеті.

На фото Даша позує в чорному вбранні з білими візерунками. Можна відразу зауважити, що Астаф'єва не одягала білизна. По боках розташувалися дівчата-танцівниці. Вони були в великих чоботях, вище коліна, а також чорних колготках, які не заважали побачити білизну дівчат. Фото вийшло дуже цікавим та епатажним. На другому знімку співачку можна розглянути ближче і її великий хвіст, в який вона зібрала волосся.

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