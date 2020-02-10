Російська співачка Крістіна Орбакайте, донька артистки Алли Пугачової, показала, як відпочиває з сім'єю

Як передає Politeka.net, зоряна виконавиця покрасувалася в домашній затишній атмосфері зі своїм чоловіком та донькою.

На знімку сім'я позує, сидячи на, ймовірно, дивані, під пледом - подружжя дивилося церемонію вручення "Оскар". Варто зазначити, що 7-річна донька Орбакайте і Земцова Клавдія - помітно подорослішала. Фолловери Христини зазначили, що на свою зіркову маму - дівчинка не дуже схоже, а ось на батька - 41-річного бізнесмена Михайла Земцова - неймовірно.

Як відомо, Клавдія народилася в США, штат Флорида. Дівчинка дуже любить проводити час з сім'єю, а раніше Христина показувала, як маля допомагає їй готуватися до виступу.

Так на опублікованих кадрах співачка виглядає стримано, правда, одяг трохи мрачнуватий.

Головне, що на відео заслужена артистка РФ засвітила свою доньку Клавдію. Дівчинка була поруч зі своєю знаменитою мамою в гримерці. Дівчата "наводили красу" біля дзеркала, в тому числі - наносили на обличчя макіяж. Христина навіть трохи суворо сказала дочці на цей рахунок, мовляв, "Не зловживай!".

Багато в підписі Орбакайте до ролику побачили короткий уривок з пісні легендарної Алли Пугачової, яка, в свою чергу, колись присвятила її Христині "Доченькая моя".

Тепер уже біля 48-річної Кристіни красується її дорослішаюча донечка, яка, до речі сказати, на свою матір не так то і зовні схожа - більше на батька, 41-річного бізнесмена Михайла Земцова.

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