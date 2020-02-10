Російська співачка Крістіна Орбакайте, донька артистки Алли Пугачової, показала, як відпочиває з сім'єю
Як передає Politeka.net, зоряна виконавиця покрасувалася в домашній затишній атмосфері зі своїм чоловіком та донькою.
На знімку сім'я позує, сидячи на, ймовірно, дивані, під пледом - подружжя дивилося церемонію вручення "Оскар". Варто зазначити, що 7-річна донька Орбакайте і Земцова Клавдія - помітно подорослішала. Фолловери Христини зазначили, що на свою зіркову маму - дівчинка не дуже схоже, а ось на батька - 41-річного бізнесмена Михайла Земцова - неймовірно.
Як відомо, Клавдія народилася в США, штат Флорида. Дівчинка дуже любить проводити час з сім'єю, а раніше Христина показувала, як маля допомагає їй готуватися до виступу.
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Так на опублікованих кадрах співачка виглядає стримано, правда, одяг трохи мрачнуватий.
Головне, що на відео заслужена артистка РФ засвітила свою доньку Клавдію. Дівчинка була поруч зі своєю знаменитою мамою в гримерці. Дівчата "наводили красу" біля дзеркала, в тому числі - наносили на обличчя макіяж. Христина навіть трохи суворо сказала дочці на цей рахунок, мовляв, "Не зловживай!".
Багато в підписі Орбакайте до ролику побачили короткий уривок з пісні легендарної Алли Пугачової, яка, в свою чергу, колись присвятила її Христині "Доченькая моя".
Тепер уже біля 48-річної Кристіни красується її дорослішаюча донечка, яка, до речі сказати, на свою матір не так то і зовні схожа - більше на батька, 41-річного бізнесмена Михайла Земцова.
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