Батько відомого російського співака Стаса П'єхи Пятрас Геруліс живе в злиднях

Про це сам чоловік, який в молодості був популярним литовським джазовим музикантом і театральним режисером, розповів у передачі «Ти не повіриш» на російському телеканалі. Геруліс пустив журналістів у свою стару захаращену квартиру і розповів, що живе впроголодь.

Як відомо, Пятрас Геруліс – батько Стаса П'єхи. У 1980-х у нього був роман з дочкою Едіти П'єхи Ілоною Броневицькою. У цьому шлюбі народився Стас. Правда, пара розлучилася через рік після того, як народився син. Геруліс не брав участі у вихованні дитини та зустрівся з ним через довгий час. Стас спробував налагодити відносини з батьком уже в дорослому віці.

68-річний Геруліс розповів журналістам, що живе дуже бідно, а один час навіть ходив по смітниках у пошуках їжі. Чоловік харчується в їдальні для малозабезпечених. У його квартирі безлад і антисанітарія. Правда, одяг колишньої зірки попрасований і приготований для виходу в люди.

Батько Стаса П'єхи зазначив, що раніше виступав і заробляв гроші, але після двох інфарктів довелося залишити сцену.

«Був час, коли не було їжі зовсім, виживав. Ходив по мусоркам і шукав там помідори, баночку меду. Зараз раз в день ходжу в соціальну столову», - ошелешив журналістів чоловік.

Він також зізнався, що подружився з бомжами, які пізніше пограбували його квартиру, вкравши телефон, комп'ютер і планшет. Чоловік додав, що цю техніку йому купив син.

До речі, сам Стас П'єха в інтерв'ю розповідав, що у його батька є психічні проблеми. Він намагався допомагати йому грошима, але Геруліс витрачав їх на алкоголь. Додамо, що сам Стас теж мав серйозні проблеми з алкоголем і важкими наркотиками. Артист зміг впоратися з залежностями, після чого відкрив клініку комплексного лікування алкоголізму, наркоманії та реабілітації.

Нагадаємо, що Едіта П'єха розповіла, як рятували онука Стаса: «Діяли жорстко».

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