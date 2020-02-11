Сестра покійної російської співачки та актриси Жанни Фріске, Наталя, провела для фанатів видеоекскурсію по її квартирі

Екстрасенс, таролог і психолог Маріанна Абравітова помітила на кадрах предмет, який її не на жарт стривожив. Мова про засохлий букетик лаванди, що стоїть у вазі на треляжі артистки. Експерт порадила якомога швидше прибрати засохлі квіти, так як вони несуть енергію смерті, пишуть російські ЗМІ.

"Якщо в квартирі знаходяться засохлі рослини, як у квартирі Жанни, то їх краще прибрати, оскільки вони вносять в атмосферу енергію смерті, так як теж померли, але їх не поховали", - заявила екстрасенс.

У свою чергу, мама зірки Ольга Фріске повідомила, що "дочка продовжує жити" в цій квартирі.

"Туди ми точно нікого не будемо пускати і щось окреме влаштовувати. Вона живе в цій квартирі і нехай вона там залишається", — поділилася жінка.

В кадрах також видно книжкові полиці з різними статуетками, іконами, нагородами, спальню, гардеробну, вітальню - всі речі, за запевненнями сестри Фріске, залишилися лежати на тих же місцях, що і за життя Жанни.

Нагадаємо, актриса померла в 2015 році від раку головного мозку, з яким боролася близько півтора років. Незадовго до того, як актрисі поставили жахливий діагноз, вона народила сина Платона від відомого телеведучого Дмитра Шепелєва.

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилися кадри "секретного" будинку, у якому Фріске бачилася зі своїм колишнім коханцем - танцюристом і відеоблогером Петром Нікітіним, з яким зустрічалася до шлюбу з Шепелєвим.

«…Зустрічі проходили в моєму домі», – зізнався Нікітін. Зараз у тому дерев'яному котеджі, де зустрічалася пара, проживають інші люди, тому будинок журналістам вдалося показати тільки зовні.

Зазначимо, пара познайомилася на зйомках кліпу «Где-то» - Нікітін брав участь у підтанцьовці. Відомо, що Нікітін був підписаний в телефоні Фріске, як «Мішутка». Вони зустрічалися близько п'яти років. Їх знайомі згадують, що було помітно, що у пари були дійсно серйозні почуття один до одного.

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Як повідомляла Politeka, Жанна Фріске подала голос з того світу.

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