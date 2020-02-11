Британський актор Рафаель Коулман помер у віці 25 років

Як повідомив його вітчим Карстен Дженсен на своїй сторінці в Фейсбук, Рафаель втратив свідомість під час ранкової пробіжки і помер, пише Politeka. Чоловік зазначає, що у Коулмана не було явних проблем зі здоров'ям, тому незрозуміло, що призвело до смерті такого молодого хлопця.

Рафаель Коулман був відомим завдяки ролі у фільмі «Моя жахлива няня». Там він зіграв Еріка Брауна. Компанію йому склали Емма Томпсон і Колін Ферт. Крім цього, Коулман знімався у фільмі з Міллою Йовович «Четвертий вид». Він навіть отримав нагороду на Фестивалі британського незалежного кіно, де його визнали найкращим молодим актором року.

Зазначимо, що Коулман знімався тільки в дитинстві. Пізніше він вирішив кинути акторську кар'єру, щоб зосередитися на навчанні. Він став зоологом. Заради досліджень він їздив по всьому світу. Довгий час жив в джунглях Коста-Ріки і в Індонезії. Чоловік також був активістом, він брав участь у протестах, присвячених захисту природи. Хлопця дуже хвилювали питання зміни клімату і вимирання тварин.

На даний момент невідома причина смерті юної зірки кіно і науки. Його вітчим розбитий горем. Він згадує, що познайомився з Рафаелем, коли йому було всього 6 років. Вони були дуже близькі.

«Будучи дитиною, він був старомодним, надзвичайно грамотним і любив повчати дорослих, вражаючи своїми знаннями», - згадує чоловік.

Мати актора Ліз Дженсен у своєму Twitter написала, що її син помер, займаючись улюбленою справою. Вона зазначила, що за своє коротке життя він зумів багато досягти. Жінка закликала зберігати спадщину її сина.

"Ми ніколи не забудемо тебе", - написала вона.

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