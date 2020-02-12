61-однорічна британка Хейлі Вернон-Уорд, що працює консультантом з краси, розповіла, як їй вдається відчувати себе і виглядати на двадцять років молодше

Хейлі, у якої двоє синів і двоє онуків, після того, як їй виповнилося п'ятдесят, почала активно займатися своїм здоров'ям і зовнішнім виглядом, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Серед секретів, якими британка охоче поділилася з прекрасною половиною людства, розгладжуючі зморшки лосьйони, капсули з женьшенем, з часником (без запаху) і з екстрактом мідій.

"Я завжди була здоровою, але після 50-ти мені потрібен був додатковий імпульс. Тому зараз я приймаю щоденні добавки - дуже заряджають енергією. Тепер я відчуваю себе краще, ніж в свої 40 років", - зізналася Уорд.

Крім того, британка раз на тиждень ходить на спортивну секцію. Вона виконує вправи з балансування на вібруючій пластині.

"Ви спалюєте стільки калорій за 25 хвилин, скільки при звичайному годинному тренуванні. Я страждаю від остеопорозу, і мені сказали, що це добре для щільності кісток", - зазначила 61-річна красуня.

Хейлі зізналася, що після 58 років стала колоти собі ботокс. Вона проводить процедуру два рази на рік - щоб розгладити глибокі зморшки.

"Я не ношу багато косметики, але вкладаю кошти на догляд за шкірою", - зазначила Уорд.

Наостанок, британка додала, що заміжня вже 40 років, та не менш важливо для гарного й квітучого вигляду займатися в житті тим, що любиш.

"Важливо не втратити почуття ідентичності у відносинах, тому я щотижня співаю в хорі. Нещодавно я виступала соло на концерті. Я нервувала, але це дало мені справжній поштовх. Я також займаюся благодійністю і проводжу майстер-класи по макіяжу для жінок, які проходять лікування від раку", - резюмувала Хейлі.

Раніше ми повідомляли, світ сходить з розуму по тайванській актрисі Чен Мэйфень, яка у свої 63 виглядає "як дівчинка".

Три десятиліття тому відома телеведуча Чжан Сяоян назвала її "гарячої тіткою Тайваню", і актриса, як і раніше, зберігає цей "титул". Чен, чиє ім'я означає "красивий фенікс", розкрила секрети своєї молодості. За її словами, квітучий вигляд їй допомагає зберігати суп з імбиром вранці, а також силові вправи раз на тиждень.

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