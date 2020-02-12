Відома українська співачка Даша Астаф'єва і зірка "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показали спільний знімок
На фото Даша і Соня позують в одному купальнику. Астаф'єва при цьому вигнула спинку і показала свою головну гордість над водою. Дівчатам так добре було, що вони закрили очі і запрокинули голови. Зірки позували в басейні, де разом провели час. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"«Вологе Мякотка» на гастролях в райських містечках. Як бачите — допомогло!", - написала Соня під фото.
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Фанати встигли поставити понад 13 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Які прекрасні кішечки", "Одна річка була як білий день, інша чорна як ніч... а аааааууу))", "Котусики", "Ви такі різні,але водночас дуже красиві!", "Накупалися", "Любовна любов", "Ух які красиві".
Раніше ми повідомляли, що фотограф і експерт проекту «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк порадувала шанувальників відвертим знімком.
«Алан - мій улюблений режисер, чиїм талантом та харизмою на майданчику я безмежно захоплююсь і ніжно люблю, тому коли він подзвонив і попросив знятися в кліпі Макса, я (не будучи дурепою) без зволікань погодилася на все», - йдеться в повідомленні.
Повідомлялося, що Астаф'єва оголилася заради пікантних кадрів серед снігу.
цього разу Даша показала, як розважається на відпочинку. Зазначимо, зірка нещодавно вирушила у відпустку разом з близькими друзями і активно ділиться звідти новими фото і відео. При цьому не забуває зірка і про архівні кадри з відпочинку. Приміром, зроблених серед гір і льодовиків Ісландії.
Так, цього разу Даша представила серію фото, на якому позувала в прозорій білизні серед льодовиків Ісландії.
Нагадаємо, розкішна Астаф'єва без штанів вигнулась в пікантній позі
Також Politeka повідомляла, що Астаф'єва шокувала зовнішнім виглядом у кисневій масці, фото підірвало мережа
А ще Politeka писала, що Астаф'єва залишилася в прозорому вбранні заради пікантних кадрів