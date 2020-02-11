Російський актор Микола Добринін засвітився поруч з юною співробітницею аеропорту
Фотографію із зіркою дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Судячи по профілю дівчини на ім'я Тетяна, вона працює в аеропорту Шереметьєво і часто зустрічає там зірок. У неї є фото із зіркою Камеді Надією Сисоєвою, а також співаком Андрієм Воробйовим.
На знімку, який дівчина опублікувала 31 січня, 56-річний Микола Добринін виглядає бадьорим і помолоділим. Це особливо важливо на тлі чуток про те, що він серйозно здав і став погано виглядати. Ряд російських ЗМІ написали про те, що артист сильно постарів і виглядає старше свого віку. Ходили чутки, що це пов'язано з його пристрастю до алкоголю. На останніх виставах актор нібито зовсім виглядав як побитий життям старий.
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Але як бачимо, інформація не підтвердилася. Точно так само, як і інформація про те, що Добринін покине серіал «Свати». Як повідомляв сам актор, він приймає участь у зйомках. Більш того, судячи по датах зйомок, найімовірніше фото з дівчиною-стюардесою було зроблено саме в той момент, коли актор летів на зйомки в Мінськ.
Нагадаємо, що зйомки сьомого сезону серіалу «Свати» стартували на початку 2020 року. Зараз знімаються сцени в будинку Івана і Валюхи Будько. Буде знята частина сцен. Далі у планах знімальної групи продовжити зйомки в травні, коли буде тепло.
Як відомо, 6 сезон «Сватів» вийшов у 2016 році. Довгоочікуваний сьомий сезон вийде не раніше 2021 року. Цікаво, що продюсером перших шести сезонів виступав нинішній президент Володимир Зеленський. Виробництвом серіалу, який деякий час був заборонений до трансляції в Україні, займається Студія «Квартал 95».
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