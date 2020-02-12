Ім'я цивільного чоловіка Жанни Фріске і батька її дитини Дмитра Шепелєва не сходить зі сторінок, тим більше, що приводи він сам дає

Про це пишуть "ДниРу"

Видання пише, що екс-чоловік Фріске і ведучий скандальної програми "На самом деле" живе з Катериною Тулуповою, з якою вони виховують двох дітей. Дмитро не дуже поширюється про особисте життя. Проте днями він все-таки з'явився на публічному заході з обраницею.

Шепелєв разом з Тулуповою відвідали відкриття книжкового клубу, в якому Катя є співзасновницею. У Мережі з'явилися фотографії з відкриття, яке пройшло в одному з московських кафе. Ведучим заходу став сам Дмитро Шепелєв.

Шоумен з'явився на публіці в елегантному костюмі, а от Катя одягла звичайні сірі штани і широкий чорний светр. Вільна одяг не сковував руху обраниці шоумена. Завершували образ розпущене біляве волосся.

Видання навіть предполжило, що таким нарядом Тулупова може приховувати живіт. Втім, якщо подивитися на інші фото Каті, такий стиль одягу у неї зустрічається далеко не перший раз.

Тулупова також повідомила, що кілька років відмовляла подругу від ідеї створення такого клубу. "Насколько я ошибалась, настолько это сейчас оказалось абсолютно актуально. И не потому что один из ведущих – мой любимый мужчина @dmitryshepelev, хотя нельзя этого исключать, а потому что всем участникам этого литературного шабаша делать это – огромное удовольствие!", розповіла Катерина.

Також Катерина уточнила, що потрапити в новий клуб можна тільки по знайомству. Так що захопленим фанатам залишається тільки помріяти.

Наводимо деякі коментарі.

"Катя Вас ведь так зовут? 🤔, Вы такая тоненькая, какой у Вас вес и рост? Счастья вам!", "Ой как хочется к вам ", "Литературный шабаш"



Нагадаємо, що приводом для нової хвилі пересудів, крім перманентних воєн з сімейством Фріске через сина Платона, став новий роман телеведучого.

Дмитро намагається поменше звертати уваги на хейтеров, і після смерті Жанни в 2015 році від раку мозку повністю присвятив себе вихованню сина і роботі. Більш того, останнім часом у нього все відмінно і в сердечних справах.

Нагадаємо, день народження сина Шепелєва міг закінчитися трагедією.

А ще Politeka писала, що чоловік померлої від раку Фріске Шепелєв відгуляє весілля з довгоногою блондинкою.

Також Politeka повідомляла, Фріске з'явилася перед весіллям Шепелєва.