Меган Маркл всерйоз взялася за зовнішній вигляд свого чоловіка принца Гаррі 

Герцогиня Сассекская переживає, що вид її чоловіка негідний світських заходів. Як відомо, після розриву з королівської сімей, вона вирішила повернутися в шоу-бізнес, і проводити час з світовими селебрітіс, такими, зокрема, як Дженніфер Еністон. Про це пише Radar Online.

«Джен приїде в Канаду до червня або липня, щоб почати зйомку, і все буде добре, плюс у них буде багато можливостей поговорити в Лос-Анджелесі, як тільки Меган і Гаррі приїдуть в місто. Вони з нетерпінням чекають зустрічі», - сказав інсайдер Radar.

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Однак, за останні місяці 35-річний Гаррі набрав кілька зайвих кілограмів, і 38-річна Меган Маркл настійно вимагала, щоб її чоловік зайнявся собою.

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" останнім часом він набрав кілька фунтів, особливо на обличчі, і Мег наказала йому розібратися з цим. Це означає відновлення походів в тренажерний зал, обмеження вуглеводів і заняття з тренером - щонайменше через день..." - говорить джерело видання, близьке до пари.

За його словами, Вона хоче, щоб її чоловік виглядав "на мільйон", коли вони потраплять в об'єктиви камер чи виберуться пообідати зі своїми зірковими друзями, начебто Амаль і Джорджа Клуні.

Крім того, зірка "Форс-мажорів" наполягає, щоб Гаррі оновив гардероб і попрацював над новим стилем, оскільки вважає його нинішній образ "дуже нудним".

Знайомий пари зазначив, що принц Гаррі слід вказівок подружжя.

Меган Маркл і принц Гаррі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що принц Гаррі після одруження на Меган Маркл зіткнувся з серйозною проблемою облисіння.Справа зайшла настільки далеко, що йому довелося вдатися до допомоги медиків.

Так, в кінці 2019 року герцог Сассекский звернувся в спеціалізовану клініку Philip Kingsley Trichological Clinic, де йому зробили пересадку волосся.

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