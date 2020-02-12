Меган Маркл всерйоз взялася за зовнішній вигляд свого чоловіка принца Гаррі

Герцогиня Сассекская переживає, що вид її чоловіка негідний світських заходів. Як відомо, після розриву з королівської сімей, вона вирішила повернутися в шоу-бізнес, і проводити час з світовими селебрітіс, такими, зокрема, як Дженніфер Еністон. Про це пише Radar Online.

«Джен приїде в Канаду до червня або липня, щоб почати зйомку, і все буде добре, плюс у них буде багато можливостей поговорити в Лос-Анджелесі, як тільки Меган і Гаррі приїдуть в місто. Вони з нетерпінням чекають зустрічі», - сказав інсайдер Radar.

Однак, за останні місяці 35-річний Гаррі набрав кілька зайвих кілограмів, і 38-річна Меган Маркл настійно вимагала, щоб її чоловік зайнявся собою.

" останнім часом він набрав кілька фунтів, особливо на обличчі, і Мег наказала йому розібратися з цим. Це означає відновлення походів в тренажерний зал, обмеження вуглеводів і заняття з тренером - щонайменше через день..." - говорить джерело видання, близьке до пари.

За його словами, Вона хоче, щоб її чоловік виглядав "на мільйон", коли вони потраплять в об'єктиви камер чи виберуться пообідати зі своїми зірковими друзями, начебто Амаль і Джорджа Клуні.

Крім того, зірка "Форс-мажорів" наполягає, щоб Гаррі оновив гардероб і попрацював над новим стилем, оскільки вважає його нинішній образ "дуже нудним".

Знайомий пари зазначив, що принц Гаррі слід вказівок подружжя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що принц Гаррі після одруження на Меган Маркл зіткнувся з серйозною проблемою облисіння.Справа зайшла настільки далеко, що йому довелося вдатися до допомоги медиків.

Так, в кінці 2019 року герцог Сассекский звернувся в спеціалізовану клініку Philip Kingsley Trichological Clinic, де йому зробили пересадку волосся.

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