Британських принців Вільяма і Гаррі з дружинами називали "чудовою четвіркою", але після скандалів дві пари перестали з'являтися разом

Після того, як принц Гаррі і Меган Маркл перебралися в Канаду, принцу Вільяму і Кейт Міддлтон довелося шукати їм заміну. Як то кажуть, не довго плакали...

Днями Кейт і Вільям відвідали оборонно-медичний реабілітаційний центр Стенфорд Хол в Лафборо в компанії принца Чарльза і його дружини Камілли Паркер-Боулз.

Спільна поява пар викликала бурю обговорень, пише 7 Днів. Подейкують, що Міддлтон запропонувала кандидатуру свекра та його дружини на заміну принцу Гаррі і Меган Маркл.

За словами експертів, на зазначеному заході пройшла прем'єра нового складу «чудової четвірки».

Примітно, що раніше у Камілли були натягнуті стосунки з невісткою, однак пізніше обидві все-таки подружилися. Зокрема, Паркер-Боулз вставала на бік Кейт у конфлікті з Меган Маркл.

Швидше за все, на принців Вільяма і Чарльза, і їх дружин покладено завдання по відновленню позитивного образу сім'ї Єлизавети II, який дуже зіпсований.

Раніше повідомлялося, герцоги Сасекські сильно віддалилися від Кембриджських і це стало ударом для Кейт Міддлтон. Дружина Вільяма сильно страждає через це.

Кейт, намагаючись заснути після роботи, прокручує в голові купу думок. Герцогиня Кембриджська хотіла б поговрить з Гаррі, адже вона сильно по ньому сумує і багато разів плакала.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон любить грати в теніс. За словами австралійського тенісиста Рода Лейвера, на корті герцогиня навіть обігрує свого чоловіка.

Варто відзначити, що герцогиня Кембриджська не пропускає Вімблдонський турнір і щороку стає його почесною гостею.

Раніше ми писали, що принц Вільям готує для Кейт романтичне свято. Королівський експерт Кеті Ніколл впевнена, що герцог Кембриджський хоче зробити для дружини щось особливе, щоб Кейт Міддлтон відчула себе не такою як всі в День всіх закоханих

В цьому році, швидше за все, Вільям і Кейт залишаться вдома. Це буде незабутній затишний вечір у компанії тільки один одного.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.