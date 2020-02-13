Російський співак Михайло Муромов прокоментував скандал навколо своїх слів про Аллі Пугачовій

Інтерв'ю, яке зараз наробило багато шуму, він дав ще кілька тому. Він розповів про те, чому його слава пішла на спад. Деякі заяви стосувалися безпосередньо персони Алли Пугачової. ЗМІ активно поширили слова співака тільки нещодавно і, як виявилося, у дещо зміненому вигляді. По інтернету розлетілася цитата Муромова, нібито Примадонна заплатила гроші, щоб прибрати артиста зі сцени.

Муромов взялсяпояснить свою позицію і припинити поширення спотвореної інформації.

"Щоб я міг сказати про те, що Пугачова мене загубила, втопила і так далі, кар'єру мою загубила? У мене немає такого поняття, як кар'єра, я інженер. Перервала мою кар'єру? Ну смішно!" –висловився Михайло Муромов у розмові з експертом комісії з ЗМІ Громадської Палати РФ Вадимом Манукяном.

Він підкреслив, що з Примадонною у них абсолютно різні шляхи.

"Кар'єрою я свою роботу ніколи не називав. У нас різні шляхи з Пугачовою. У неї своя гарна барвиста життя, а у мене шлях інженера, який працює. Можна подумати, я виправдовуюсь. Немає. Я не виправдовуюсь. Я роз'яснюю. А втопити і погубити мене неможливо", – заявив музикант.

У той же час Муромов зазначив, що у Пугачової було достатньо впливу, щоб прибрати неугодних людей зі свого шляху.

"В принципі, всі знають, що Алла смикала за ниточки, і багатьох людей просто не стало. Не стало Зарубиной. Не стало багатьох. Я вже не буду інші імена називати, які навіть зараз не з'являються взагалі", - висловився співак.

Нагадаємо, раніше експерт Комісії з ЗМІ Громадської палати РФ Вадим Манукян розповів російським ЗМІ, що Алла Пугачова може стати жертвою цькування, якщо інші артисти, чия кар'єра постраждала через Примадонни, заговорять.

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