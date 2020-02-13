Відома українська співачка Настя Каменських опублікувала ранковий вітальний знімок

Фотографією на своїй сторінці в Instagram вона поділилася зі своїми шанувальниками, пише Politeka.net .Артистка опублікувала два знімка, закликавши фоловерів вибрати, який їм подобається більше – з посмішкою або з повітряним поцілунком. На ранковому фото Настя була одягнена у джинси, білий светр і бежевий піджак. Свій лук вона доповнила подовженою прикрасою.

Фанати встигли поставити більше 64 тисяч лайків під постом артистки і написали безліч коментарів під фото:

«Дуже приємно побачити вранці твоє усміхнене обличчя. І тобі щасливого дня», «Моя красуня Настя я тебе люблю», «Усмішка дуууже красива», «Настуся ти прекрасна і в першому і в другому випадку, so beautiful», «Лялечка. красива», «О, Настя в одязі))», «Собою зарядила настроєм на весь день», «Які губки. Мммм», «Колір настрою - ранок», - пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що Каменських влаштувала еротичну фотосесію вдома. Артистка сфотографувала себе крупним планом, зробивши кадр до бюсту. На знімку видно чорну білизну співачки.Образ Каменських доповнила пишними кучерями, а також безліччю прикрас на шиї.

Зазначимо, що Каменських любить епатажні знімки. Вона часто знімається напівоголена, без сорому виставляє на показ свої принади. Відверті знімки завжди викликають шквал коментарів під постом артистки, а ЗМІ не перестають говорити про нову витівку Каменських.

До речі, артистка може собі дозволити відверті знімки, адже вже довгий час вона активно займається спортом і дотримується правильного харчування.

Нагадаємо, що Потап показав Каменських, засвітивши довгоочікуваний "вагітний" живіт: "Мати моєї дитини!".

Politeka повідомляла, що Каменських зганьбилася, засвітивши підліткові танці на відео: "Молодість йде, вгамуйся".

Також Politeka писала, що Настя Каменських у білому бікіні показала п'яту точку в відвертому вигляді: "Настя, набридло вже...".