Зірка "95 Кварталу", співачка Марта Адамчук веде активне життя в Інстаграмі

Нещодавно зірка опублікувала знімок, на якому похвалилася красивою зовнішністю, пише Politeka.net.

Українська знаменитість позувала у картатому піджаку і чорному гольфі.

Однак увагу приваблює не пишні форми під скромним вбранням, а красиві очі Марти. Дівчина підкреслила їх за допомогою темних тіней, олівця і туші. В цих очах тепер можна потонути.

На губах Марти - неяскрава помада. Також зірка виділила вилиці.

Марта дивилася в камеру і посміхалася.

Волосся артистка прибрала назад, щоб не заважали милуватися її ідеальною зовнішністю.

Зірка зробила селфі, сидячи на кріслі. Позаду можна було побачити шпалери.

"Дивовижний день ♥", - підписала знімок зірка "95 Кварталу".

За 10 годин пост зібрав понад 400 лайків і трохи коментарів.

"Ви мені дуже подобаєтесь з такою зачіскою", - написав один з користувачів мережі.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук позувала в сукні з відкритою спиною. Оголена частина тіла приваблювала погляд.

Низ сукні обтягнув пружні форми співачки, а також підкреслив тонку талію.

Марта підняла голову і прибрала волосся за вушко, відкривши красиву сережку з великим каменем, і посміхнулася.

Нагадаємо, Марта Адамчук з'явилася в світлому, блискучому вбранні.

Спереду у артистки - значне декотльте, з-під якого ледве не вивалюються груди, а ззаду - оголена спина. Ніжна шкіра зірки трохи блищала від включених софітів.

Позаду Марти можна помітити підсвічування, зроблене у формі зірки.

Адамчук вирішила ніяк не підписувати фото, поставивши лише кілька смайликів.

Раніше повідомлялося, що Марта позувала з білим рушником на голові, відкривши губи. Дівчина доторкнулася пальцями до рушника, щоб додати фото ефектності.

Артистка дала насолодитися своєю натуральною красою, подивившись трохи чи не чорними очима в об'єктив.

Нагадаємо також, що Марта Адамчук повернулася спиною до фотографа і можна оцінити п'яту точку Марти. На тлі видно полиці з різними винами. Фото вийшло цікавим і загадковим.

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