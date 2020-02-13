Відома російська актриса та телеведуча Тетяна Лазарєва розкритикувала владу РФ за «справу Мережі»

53-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, в якому розповіла все, що думає про нинішнє свавілля в російській судовій системі і ставлення влади до народу в цілому.

Приводом для звернення стала гучна «справа Мережі». За версією ФСБ, осередки організації «Мережа» існували в Москві, Санкт-Петербурзі, Пензі, Омську та Білорусі. По цій справі були заарештовані одинадцять людей, яких звинуватили в участі у терористичному співтоваристві і в підготовці заворушень у країні. Обвинувачених засудили до покарань від 6 до 18 років позбавлення волі.

«Намагаюся вичавити з себе що-небудь з приводу справи Мережі, за якою зараз звинуватили людей. А сама думаю: Кіану Рівз прийшов на Оскар зі своєю мамою. Це так мило, це таке диво. А наші мами сподіваються на чудо в очікуванні вироку їх дітям, які нічого не робили. Їх дітям дають не Оскар, а від 6 до 18 років», – каже актриса.

Вона згадує про те, що зізнання з них вибивали за допомогою тортур струмом, змусивши їх обмовити себе.

«І якщо який-небудь придурок запитає у мене в коментарях, чому я так не люблю свою країну, я відповім: «Я дуже люблю свою країну». Я просто ненавиджу і зневажаю тих людей, які режисують всю цю хе*ню, яка зараз відбувається в країні. І я хочу їм сказати, що вони не отримають Оскара. І знаєте, хочу сказати, що годинник цокає. І у них, і у нас. Просто давайте про це пам'ятати і не забувати про те, що ми любимо свою країну», – підсумувала Лазарєва.

У коментарях користувачі дякують актрисі за громадянську позицію і мужність.

«Ви дуже відважна жінка. Я захоплююся Вами», «Тетяно, як ви правильно говорите! На жаль, наш час теж біжить. А наші діти потім спитають? Де ти була, коли ґвалтували нашу Батьківщину?», «Ідіоти плутають любов до країни з прийняттям усього того, що творить влада... Як тільки мене не ображали у відповідь на висловлювання про неадекватність людей, які при владі. Події, що відбуваються в нашій країні, досягли апогею абсурдності, сюр...», – пишуть шанувальники.

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