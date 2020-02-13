37-річна дружина російського коміка Артура Пирожкова, Анжеліка, без тіні збентеження показала публіці, як вони з чоловіком люблять один одного

Красуня поділилася новим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. На фото Олександр Ревва (справжнє ім'я артиста) схопив тендітну жінку в палкі обійми, і пара злилася в поцілунку. Від такого кадру паморочиться голова. Пирожков здивував стильним образом: на ньому чорна сорочка і шкіряні штани такого ж кольору. Анжеліка з'явилася у відвертій сукні сірого відтінку, яка в деяких місцях напівпрозора.

За словами дівчини, фото було зроблено ще на новий рік, проте фотограф відредагував і презентував його тільки зараз.

"Коли попросив фотографа максимально швидко надіслати фото зі свята.. Новий рік 2020🍓 знайома картина? #шустрийфотограф 🙈😂", - повідомила Анжеліка.

Примітно, що Пирожков не зміг пройти повз цього спекотного кадру і вставив свої "п'ять копійок" в коментарях. Артист віджартувався, що пам'ятає - "було дуже смачно".

"Я добре пам'ятаю цей момент!!! Було дуже смачно!!! 💋❤️" - "олів'є)) 💋"

Шанувальники розщедрилися на компліменти, захоплюючись, яка гарна пара.

"Шикарна пара! 😍Щастя, любові і Божих благословінь Вашій прекрасній родині!🙏🏻💕"

"Дуже інтелігентний, культурний поцілунок вийшов😂😂😂😂!!! Супер паРА!!👍🏻 " - "😅фух.. спасибі.. старалися 🙏🏼"

"Хочеться сказати - заздрю,але ні піду з чоловіком поцілуюсь💟Щастя Вам з Олександром🌹🌹🌹"

"Тепер Ви повинні одружитися 😂😂😂в п'ятий раз здається😂😂😂"

"Щось Олександро схуд.....,красені)))))💋"

Раніше ми повідомляли, Анжеліка захопила мережу, показавши фото, на якому облягла стрункі ніжки в лосини. Дівчина позувала в дивовижному місці: на тлі води і ніжно-золотого світанку.

"Доброго ранку, світ!!! Небо на долоні... 🤲🏼☁️", - підписала вона кадр.

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