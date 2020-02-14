Знаменитості вдаються до операцій, щоб відчути себе краще

На Землі живе багато людей, які хочуть вдосконалити свою зовнішність за допомогою хірургічних втручань

Існують незвичні операції, які люди, а зокрема, відомі персони роблять заради краси і комфорту.

Так, жінки вдаються до косметогинекології (ціна від 10 тисяч гривень). Метою даної оперції служить інтимна зона. Жінки вважають, що відкоригувавши деякі "недоліки", покращується якість їх сексуального життя, пише Gloss.ua.

Також жінки видаляють на своєму обличчі грудочки Біша (від 13 тис. грн). Дані жирові утворення названі на честь анатома і фізіолога Марі Франсуа Ксав'є Біша. Грудочки перебувають в районі щік і потрібні немовлятам, але не дорослим людям.

Після операції риси обличчя - вже більш яскраво виражені, як, наприклад у Бели Хадід.

Варто відзначити, видалення проходить протягом 30 хвилин під загальною анестезією.

Татуювання на очних яблуках - справа дуже ризикована. Це ін'єкція - голка вводиться в склеру через шприц і тату-майстер заповнює очне яблуко кольоровим чорнилом. Але проводити таке не рекомендується, адже існує ймовірність сліпоти.

Красуні стежать і за зовнішнім виглядом і своїх колін, роблячи ліфтинг (від 12 до 30 тис. грн). Варто відзначити, що голлівудські зірки люблять цю процедуру. Так, Демі Мур заплатила за операцію близько 10 тисяч доларів. Тепер вона вільно носить короткі сукні.

Корекція посмішки (приблизно 1500 грн) також проводиться всім бажаючим. Зокрема, Ніколь Кідман попросила хірургів виправити свій рот. Біда була в тому, що її десна повністю відкривалася при будь-яких рухах губами, що дуже бентежило висхідну зірку. Ніколь провели пластику вуздечки, після чого актриса стала виглядати краще.

Нагадаємо, Ніколь Кідман позувала на ліжку і показала свої красиві вигини.

Тонка талія, пишні груди і стегна, гарні стрункі ніжки - фото вийшло і відвертим, і в той же час ніжним.

Ніколь зробила зачіску, закинувши хвилясте волосся назад.

Раніше ми писали, що Белла Хадід позувала у ванній кімнаті, у важкій сукні з чорної теплої тканини.

Нагадаємо, що легенда Голлівуду Кідман зважилася на сміливу фотосесію, мережа в ауті: «Змінюється…»

Як повідомляла Politeka, Джоли, Кідман, Спірс та інших зірок показали без макіяжу: "неможливо дізнатися"

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