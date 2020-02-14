У нього було багато подружок

До одруження на Дженніфер Еністон голлівудський актор Бред Пітт встиг закрутити роман з десятками жінок

Politeka.net зібрала добірку ключових дівчат в житті 56-річного володаря премії «Оскар», який, як і багато голлівудських акторів мав звичку заводити стосунки на зйомках.

Про відносини Пітта до початку його акторської кар'єри відомо небагато. Але є кілька кадрів з дівчатами, які зустрічалися з актором в його шкільні роки. Це Сара Харт і Тоня Вестфален.

Першою любов'ю Бреда Пітта в Голлівуді стала темношкіра актриса Робін Гівенс. На той момент Гівенс була одружена з боксером Майком Тайсоном. Але це не завадило зоряній парі почати відносини. Цікаво, що Тайсон одного разу навіть застукав парочку разом.

У 1988 році Пітт починає зустрічатися з актрисою Джилл Шоллен. З нею він познайомився на зйомках фільму «Скорочуючи клас». Їхні стосунки тривали менше року, після чого Пітт навіть зробив дівчині пропозицію. Але потім вона кинула його заради продюсера.

Щоб впоратися з розставанням Пітт закрутив роман з актрисою Христиною Епплгейт. Вони разом відвідували світські заходи і вечірки.

З Джульєтт Льюїс актор зустрічався три роки. Це був серйозний роман. На момент їхнього знайомства дівчині було всього 17 років. Їхні стосунки почалися на зйомках, а закінчилися через сильні ревнощі актриси.

Після участі у фільмі «Тельма і Луїза» кар'єра молодого актора пішла вгору. У Пітта було кілька швидкоплинних романів з партнерками по фільмах Джиною Девіс і Джулією Ормонд, але більш серйозні стосунки в нього закрутилися з актрисою Тенді Ньютон, яка зіграла з ним у фільмі «Інтерв'ю з вампіром».

Наступний роман Бреда Пітта широко висвітлювався пресою, адже актор зустрічався з голлівудською зіркою Гвінет Пелтроу. Їхні стосунки тривали три роки. Вони навіть були заручені, але розійшлися, як вважає Пелтроу, з її вини.

Щоб забути Пелтроу Пітт закрутив черговий роман на зйомках. Цього разу його обраницею стала колега по фільму «Знайомтесь, Джо Блек» Клер Форлані.

У 1998 році Бред Пітт зав'язує стосунки з Дженніфер Еністон. Пара була і залишається однією з найулюбленіших в Голлівуді. Коли Пітт вирішив піти від Еністон до Анджеліни Джолі, серця фанатів були розбиті.

З 2005 по 2016 рік Бред Пітт був у шлюбі з Джолі, яка народила йому трьох дітей. Зараз актор офіційно самотній.

Нагадаємо, що Бред Пітт зганьбив принца Вільяма і Кейт Міддлтон на очах у всіх: «Його слова…».

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