Андрій Данилко після першого нацвідбору на Євробачення-2020 розповів про виступи на корпоративах у багатих росіян

За словами українського співака, в Росію його вже давно не кличуть, тому що знають, що він та його команда все одно не поїдуть. Втім, це не означає, що співак не буває на корпоративах росіян. Так, він зізнався, що найчастіше багаті росіяни влаштовують вечірки не в Москві.

«Люди, які проводять корпоративні вечірки, вони частіше роблять їх не в Москві. І щоб нас не підставляти, вони проводять їх в Швейцарії або в Парижі, хто може собі дозволити. Зараз у Швеції працювали, наприклад», - зізнався він.

Втім, співак зауважив, що сам він довгий час відпочивав від усіх виступів. За його словами, він зняв всі афішні концерти, а перший публічний виступ Вєрки Сердючки після цього відбувся у 2017 році на літньому фестивалі Atlas Weekend в Києві.

«Перший публічний виступ, який в мене був, на Атласі, ми виступили, про що я не шкодую. Стільки людей прийшло, діти підспівували… Зараз буде концерт разовий такий в Штутгарті, буде KAZKA і Сердючка», - повідомив Данилко в коментарі PavlovskyNews (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

До цього ми писали про те, що Данилко висловився про пісні російською мовою під час Національного відбору на конкурс "Євробачення".

За його словами мова, якою учасники відбору виконують пісні, "не має ніякого значення".

"Це маячня людей, налаштованих не на творення, а на руйнування. Я не хочу навіть обговорювати", – заявив він.

За його словами, відбір на Євробачення – це єдина площадка в Україні, на якій можна показати нові колективи і нових людей.

"Це їхні перші кроки. Це круто! Але ні, треба все це обіср*ть, шукати якісь проблеми, шукати які в кого аналізи", - висловився Данилко.

Він підкреслив, що критика виконавців за вибір російської мови, тільки мета отримати хайп і спровокувати людей.

Нагадаємо, Данилко в стилі Зеленського висловився про російську мову: "Ці люди налаштовані на...".

Як повідомляла Politeka, мама Вєрки Сердючки приголомшила зовнішністю з чоловіком: "виглядає старше".

Також Politeka писала, що Ніцой дала прочухана Данилку за російську мову на Нацвідборі "Євробачення".