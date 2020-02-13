Дочка відомого українського гумориста Євгена Кошового, зірки "Кварталу 95", показала чорно-білі фотографії

Варвара в цей раз показала своє обличчя досить крупно, нічого іншого на фото видно не було. Зате можна побачити сережку у вусі і досить великі губи. Кошова в цей раз позувала з розпущеним волоссям. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали кілька коментарів під фото:

"Клас", "Вогонь", "Про, Боже мій, ось це б'юті чіка", "Я навіть не впізнала тебе", "Я тебе люблю", "Ой, красуня", "Божественно", "Яка чіка".

Раніше ми повідомляли, що старша дочка коміка Кошового і його дружини дизайнера Ксенії Варвара вразила талантом на сцені, крім того - дівчинка помітно подорослішала.

Так на новому опублікованому відео Варвара виступає на сцені дитячого музичного фестивалю «Зима 2019». Юна красуня з милого підлітка перетворюється на високу привабливу юну красуню, крім того - дуже талановиту.

Варвара буквально вразила публіку своїм голосом, вона заспівала відомий англомовний хіт і на сцені, варто відзначити, просто вражала. При чому в прямому і переносному сенсі слова - на дівчинці було плаття в підлогу, усипане блискітками, перед глядачами Варвара трималася впевнено, дівчинка дуже артистично жестикулировала, а її голос, як і манера виконання - багатьом здалися просто приголомшливими.

Повідомлялося, що донька відомого актора студії "Квартал 95" Євгена Кошового Варвара показала знімки, на яких вона позує зовсім як доросла.

На сторінках соцмереж 11-річна Варя розмістила «доросле» фото, на якому вона відкрила рот і нагнулася до камери. На знімку вона виглядає значно старше свого віку.

Незважаючи на свій юний вік, дівчинка позує в одній майці з розпущеним волоссям.

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