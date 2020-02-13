Дочка відомого українського гумориста Євгена Кошового, зірки "Кварталу 95", показала чорно-білі фотографії
Варвара в цей раз показала своє обличчя досить крупно, нічого іншого на фото видно не було. Зате можна побачити сережку у вусі і досить великі губи. Кошова в цей раз позувала з розпущеним волоссям. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали кілька коментарів під фото:
Зірку "Величного століття" потрясла страшна трагедія: «не стало найближчої людини», подробиці
Божевільний циклон змінить погоду в Україні, синоптики приголомшили прогнозом: кому не пощастить
Пальчевський розкрив правду про плани Зеленського на ринок землі: "Винесуть на вилах"
Розкішна дружина Артура Пирожкова облягла принади в "тісний" наряд: "Найзаповітніша мрія"
"Клас", "Вогонь", "Про, Боже мій, ось це б'юті чіка", "Я навіть не впізнала тебе", "Я тебе люблю", "Ой, красуня", "Божественно", "Яка чіка".
Раніше ми повідомляли, що старша дочка коміка Кошового і його дружини дизайнера Ксенії Варвара вразила талантом на сцені, крім того - дівчинка помітно подорослішала.
Так на новому опублікованому відео Варвара виступає на сцені дитячого музичного фестивалю «Зима 2019». Юна красуня з милого підлітка перетворюється на високу привабливу юну красуню, крім того - дуже талановиту.
Варвара буквально вразила публіку своїм голосом, вона заспівала відомий англомовний хіт і на сцені, варто відзначити, просто вражала. При чому в прямому і переносному сенсі слова - на дівчинці було плаття в підлогу, усипане блискітками, перед глядачами Варвара трималася впевнено, дівчинка дуже артистично жестикулировала, а її голос, як і манера виконання - багатьом здалися просто приголомшливими.
Повідомлялося, що донька відомого актора студії "Квартал 95" Євгена Кошового Варвара показала знімки, на яких вона позує зовсім як доросла.
На сторінках соцмереж 11-річна Варя розмістила «доросле» фото, на якому вона відкрила рот і нагнулася до камери. На знімку вона виглядає значно старше свого віку.
Незважаючи на свій юний вік, дівчинка позує в одній майці з розпущеним волоссям.
Нагадаємо, 11-річна дочка Кошового із Квартал 95 вразила українців зовнішнім виглядом
А ще Politeka писала, що 11-річна дочка Кошового з "Квартал 95" вразила зовнішнім виглядом
А ще Politeka повідомляла, що дочки Кошового з "Квартал 95" запалили по-дорослому, нові кадри вражають