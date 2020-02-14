Українська прима-балерина Катерина Кухар привітала підписників з Днем святого Валентина

Зірка опублікувала пост в Instagram, на якому позувала разом з чоловіком, пише Politeka.net.

Зірка з'явилася в легкому вбранні бежевого кольору, а її чоловік, Олександр Стоянов, був поруч з дружиною в білій сорочці та джинсах. Пара була на ліжку.

Катерина відкинула ковдру і показала свої гарні ніжки. Кухар розпустила волосся, і трохи нахилила голову. Вона доторкнулася до плечей чоловіка і посміхнулася.

В пості Катерина привітала всіх зі святом і розповіла про незвичайний "подарунок" чоловікові. Як виявилося, красуня полетіла від Олександра в Берлін, а поселившись в готелі відкрила валізу і побачила сюрприз від нього - коробку цукерок. Після цієї історії зірка вирішила поділитися своїми ТОП-5 спостереженнями про кохання.

Перше, це те, що чоловік повинен пишатися своєю обраницею. Друге, це те, що в шлюбі жінка повинна бути не лише дружиною та матір'ю дітей, але і коханкою.

Третя - жінка повинна бути не просто коханою, а НЕОБХІДНОЮ, як повітря.

Четверте - ваш чоловік - це, коли він зчитує інформацію про ваші емоції і внутрішній стан за виразом обличчя та поглядом.

І останнє, що значить любов для Катерини:

"Любов для мене — це не процес прийняття, але і вміння віддавати і зчитувати мову кохання чоловіка".

Наприкінці балерина побажала людям любові в першу чергу до себе.

"І тільки тоді вам вдасться знайти справжнє почуття по відношенню один до одного!", - написала вона.

Майже за годину пост зібрав приблизно 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Катюша і Олександр я вас теж вітаю з днем святого Валентина! Я вас дуже люблю і поважаю", "Зі святом ❤. Кохання вічного і щастя постійного 😘", "Happy Valentine’s Day♥️

Це потрібно роздрукувати і повісити на дзеркало, щоб не забувати!🙈", "У повітрі вирує сама любов! ♥ ️😍👏", "Мудра дівчинка,обажаю вас Катюшка👏👏👏🔥🔥🔥", "😻 Красиві", "Як тонко сказано. Ви геніальна жінка!", "якби святий Валентин дізнався, що завдяки йому люди почують від Вас, Катенька, такі слова, він би дуже здивувався🙂❤️🌷", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Катерина Кухар показала свої переваги в одних пір'ї, Остапчук не стримався: "Просто бомба".

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