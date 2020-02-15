Концерт МУЗ-ТВ ледь не закінчився фатально для російської зірки Лоліти

Про це пише КП.

Як відомо, вчора в Кремлі відбувся захід, присвячений до Дня всіх закоханих.

Після концерту Лоліта вийшла до журналістів, щоб відповісти на їхні запитання.

Один з представників ЗМІ вирішив поцікавитися у Лоліти про спільне життя з колишнім чоловіком і тим, що нібито він давав співачці небезпечні препарати.

"Я не готова говорити про розлучення і кримінальні справи на концерті. Ми з моїм адвокатом зараз готуємо офіційну заяву, скоро ви про все дізнаєтеся", – розповіла зірка.

Але раптово співачка почала голосно кашляти і попросила принести їй води. Зробивши ковток, Лоліті стало ще гірше і вона відійшла від камер до сходів артистичного фойє. Знаменитість ледь не впала на сходах, але, на щастя, поруч з нею були помічники, які вчасно підхопили російську зірку.

Деякий час помічники "відпоювали" Лоліту, після чого довели її до гримерки. Пізніше представники співачки вийшли до преси і розповіли, що в Лоліти був напад алергії.

Раніше ми розповідали про те, що влітку 2019 року 56-річна Лоліта оголосила про розрив зі своїм п'ятим чоловіком - 44-річним спортсменом Дмитром Івановим.

Потім у пресі з'явилася інформація, що останні пару років Іванов зраджував співачці з білорускою Ольгою Кулієвої. При цьому коханці діяли вкрай нахабно: чоловік Лоліти навіть дозволяв собі вести інтимне листування з коханою з ноутбука дружини.

Коли подробиці отримали розголос, Дмитро Іванов подав на розлучення, а Лоліта Мілявська подала в суд заяву про визнання їхнього шлюбу фіктивним. Це не влаштувало чоловіка, і в кінці 2019 року він подав скаргу на її позов.

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