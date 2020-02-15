Популярний виконавець і суддя проекту «Голос країни» Дан Балан привітав прихильників із Днем Святого Валентина

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram артист опублікував яскраве фото в образі Купідона. На знімку Балан, одягнений у чорний костюм, вигнувся в позі, що зображає стрільбу з лука. Правда, стріла Купідона виявилася несправжньою, її довелося домалювати в фотошопі.

«Щасливого дня Святого Валентина! Нехай буде любов…», - написав артист, заінтригувавши шанувальників цим посланням.

В коментарях до посту стали жартувати над артистом і обговорювати його вигадані відносини з українською співачкою Тіною Кароль.

«Тіну привітав?», «Любов, а не сценарій. Це дійсно важливо. Нас вже всіх заплутали...», «Яка мета, у кого летить стріла?», «Дан як там Тіна», «Треба було фотку з Монатіком викласти», «Це твоя стріла Амура? І кому ж вона присвячується?», «А твоє серце вже пронизала стріла Амура?», - пишуть фоловери.

Нагадаємо, що нещодавно в ЗМІ спливло відразу дві історії, пов'язані з Баланом. Одні ЗМІ приписували артисту роман з танцівницею з його балету. Яскрава блондинка з'явилася на фотографіях з Дня народження співака. Вона міцно обіймала Балана. Шанувальники вирішили, що вони більше, ніж друзі.

Через кілька днів з'явилася інформація, що насправді артист уже рік зустрічається з харківської студенткою Анастасією. Пара нібито разом відпочивала в Карпатах, Настя відвідує зйомки «Голосу країни». Журналісти знайшли знімки, які підтверджують, що дівчина була у Балана вдома.

Крім цього, не вщухає історія навколо можливих відносин Балана з Тіною Кароль. Артисти не поспішають спростовувати чутки про роман.

Нагадаємо, що Дан Балан закрутив роман зі студенткою з Харкова, «не віриться».

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль після фото коханки Дана Балана показала себе в негліже: "Буду брудною...".

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