Врятувати вдалося тільки його дружину

На знаменитому курорті помер творець саундтрек до серіалу «Бригада»

Як повідомляє Politeka, про це повідомив телеведучий Михайло Козирєв у себе в Facebook.

«Андрій Іванов загинув. Потонув сьогодні в Австралії. Забрало океаном біля пляжу Бонді Біч у Сіднеї. Розбився об скелі. Дружину Юлю вдалося врятувати, а Андрюху – немає», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що саме Іванов придумав легендарний саундтрек, який грав на заставці «Бригади». Крім того, він є автором реміксів «Собака Баскервілів» і автором треку «Бій з тінню».

Як повідомлялося раніше, помер один із творців серіалу «Бригада» і багатьох популярних російських фільмів.

Художник-постановник, Народний артист Росії Валерій Миколайович Філіппов помер 26 квітня у віці 80 років. Некролог опублікований на сайті Спілки кінематографістів Російської Федерації.

Валерій Філіппов народився 27 січня 1939 року в Москві. У 1959-му закінчив Московську художню школу, в 1965-м — художній факультет ВДІК.

З 1967 року працював художником-постановником на «Мосфільмі». Філіппов брав участь у створенні картин «Брати Карамазови», «Холодне літо п'ятдесят третього…», «Коней на переправі не міняють», «Принцеса цирку», «Зимовий вечір у Гаграх», «Ад'ютант його превосходительства», «Бригада». Співпрацював з режисерами Пир'євим, Кареловым, Шахназаровим, Меньшовим.

Нагадаємо, стало відомо, що Еліна Бистрицька говорила про Україну, «вихваляла Путіна і війну».

Як повідомляла Politeka, зупинилося серце легендарного артиста: «Пішов, як справжній козак».

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