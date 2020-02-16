Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала новий образ у якому вийшла в світ

Як повідомляє Politeka.net власниця модельного росту і прекрасної фігури, яку не соромиться демонструвати у всій красі. Останнім часом вона не на жарт хвилює своїх шанувальників жаркими кадрами, на деяких з яких і зовсім позує топлес, а також захоплює витонченою талією і нескінченними ногами.

Крім того, вона частенько відвідує заходи і ділиться знімками зі своїми підписниками.

Телеведуча опублікувала атмосферні знімки з Палацу спорту, де вона побувала на виступі Цирку дю Солей. Варто відзначити, що Цирк дю Солей – це шоу, яке не має аналогів у світі. В цьому році уявлення CRYSTAL вперше поєднало циркове мистецтво, акробатику і фігурне катання.

На виступі вирішила побувати і українська телеведуча. Для виходу в світ вона обрала барвистий наряд. Вона опублікувала фото, на яких красується в стильному аутфітє. Наряд вона обрала спокусливий і стильний, хоча і досить скромний.

Лук склали чорні вузькі штани з високою посадкою і червоний гольф з блискучої тканини. З допомогою наряду дівчина чудово підкреслила свою тонку талію і розкішні довгі ноги.

Доповнили наряд крихітна чорна сумочка. Волосся українська телеведуча зібрала в хвіст, макіяж зробила гранично чуттєвий: з акцентом на очах.

Пыдписники тут же почали захоплюватися її красою і фігурою.

"Лесяя... Ти моя БоГиня🙃", "Мені здається,що на останній фотці схожа на Катю Кіщук?🤔", "Красива Леся! Тобі дуже йде ця тісна червона кофтинка! Нехай деякі лосі не пишуть всяку наклеп!!!!😍😍😍👏😄😄", "Краса яка 😍😍😍😚", " Тіні просто Агонь!!!!! Вам дуже йдуть! 👍", "Найкраща в світі ❤️😘😘".

Нагадаємо, Нікітюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

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