Зірки приховують своє особисте життя, але глядачів не обдуриш

Українські зірки не тільки мають талант, але і дуже красиві, проте в особистому житті у них не все ідеально

Розкішна блондинка Тіна Кароль вийшла заміж за продюсера Євгенія Огіра, пише Рoliteka.net. Зірка народила від чоловіка сина, але сімейне щастя тривало недовго - у 2013 році Євген помер від онкологічного захворювання.

Зараз ходять чутки про роман співачки з артистом Даном Баланом, але офіційної заяви про відносини поки не було, тому зірка вважається досі самотньою.

Світлана Лобода у 2011 році народила першу дочку від чоловіка Андрія Царя, а у 2018 зірка стала мамою вдруге, але ім'я батька ретельно приховується. Красуні приписують роман з фронтменом метал-гурту Rammstein Тиллем Линдеманном, проте Лобода не коментує дану інформацію, а лише дає натяки, що вона не самотня.

Поки немає офіційної заяви, можна вважати, що серце артистки не зайнято.

Телеведуча Леся Нікітюк підкорила глядачів своєю харизмою. Висока (зріст 180 см) блондинка приховує, що відбувається в її житті, але все ж публіку не обдуриш. Люди впевнені, що красуня самотня.

Українська співачка Злата Огневич нещодавно розповіла про драму в особистому житті. Виявляється, багато років тому у неї помер хлопець. Дівчина навіть не могла піти на його похорон, адже хотіла запам'ятати його таким, яким він був за життя. Через роки після трагедії Злата знову закохалася, проте відносини не рухалися, тому артистка прийняла рішення розлучитися. По всій видимості, зараз вона самотня.

Колишня солістка "ВІА Гри" Міша Романова не так давно народила дитину. Ім'я батька зірка приховує, кажучи, що він молодий режисер. Після пологів співачка дала інтерв'ю Каті Осадчій, в якому розповіла, хто їй допомагає не згадавши про співмешканці. За словами Міші, після цього чоловік виставив її з дитиною за поріг. Зараз серце Романової не зайнято, вона активно будує кар'єру.

Ще одна блондинка з групи "ВІА Гра" Еріка Герцег відкрито не розповідає про свої відносини, і заперечує всілякі чутки про роман із продюсером Костянтином Меладзе. У 2018 році у зірки з'явилося кільце на пальці, але коментувати інформацію про особисте життя вона не стала. Проте дотепер залишається неясним, чи самотня зірка, або у неї є коханий чоловік.

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