Вокалістка групи KAZKA Олександра Зарицька збентежила зізнанням з приводу насильства, факти якого відбуваються в їх колективі

Виявилося, Саша б'є музикантів, а одного разу навіть зламала палець колезі Дмитру Мазуряку. Як передає Politeka.net, про це команда, включаючи щиросерде зізнання самої Саші, розповіли у програмі «Слава+» (щоб подивитися відео, проскорольте вниз).

Зокрема, музиканти розповіли, що в їхньому колективі, як у сім'ї: "отримуєш, але не можеш на це злитися".

Мазуряк поділився історією зі зламаним пальцем. Виявилося, Сашу розлютували його слова про те, що вона родом з Харкова.

"Був концерт і приїхало дуже багато музикантів... я з ним спілкувався, знайомив Сашу, і я сказав "тут всі свої, свої пацани-гуцули, не те, що твої з Харкова на асфальті..." та в цей момент у мене зламався палець... На другий день у нас концерт, і я вийшов з гіпсом".

Зарицька підтвердила, що іноді колегам від неї перепадає.

В цілому, учасники групи Мазуряк і Микита Будаш назвали Сашу дуже цілеспрямованою, і навіть дещо упертою.

Поведінку Саші активно коментують під відео. Деякі зазначили, що "хочуть її вдарити" та їм шкода її колег-хлопців.

"Перше інтерв'ю яке було неприємно дивитися. Зіркова хвороба не те що б залишилася ,вона прогресує .Дивне почуття сорому викликає поведінка співачки"

"Я б вже клепнула Сашу за її поведінку."

"Жах! Солістка впевнена що гурт тримається на ній((( Дівчинко спустися на землю!!! Гурт Казка це сопілка і крутий трек, а лише потім вокал, яким треба добряче позайматись вам Олександро! Якби хлопці так партачили на концертах як ви Сашо, то ваш гурт давно б закидали помідорами!!"

"Її хочеться вдарити, щоб вона прийшла до тями і перестала нести всяку фігню, особливо шкода хлопців"

"Хлопці дуже хороші, смішні, прості, талановиті, приємні. Про вокалістку промовчу..."

"Зазнала іспанський сором, каже вона, а соромно мені"

"У солістки, звичайно, корона на голові виросла знатна..."

"Тепер зрозуміло хто найогидніша група в укр шоубізі"

"Не очікував від Саші... Нуль про музику, зате багато про домінацію... Навіщо?"

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