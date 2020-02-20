Українські зірки попри завантажений графік і стрімку кар'єру все ж залишаються жінками. Вони створюють сім'ю і народжують дітей

Politeka.net вирішила згадати, як змінювалися популярні артистки під час вагітності. Хто з них набирав вагу, а кому вдавалося зберігати струнку фігуру, навіть очікуючи поповнення в родині.

Українська співачка, екс-солістка групи «ВІА-Гра» Світлана Лобода двічі була вагітна – у артистки дві доньки. Вагітність не стала приводом, щоб зробити перерву в кар'єрі.

Лобода активно виступала, обігруючи свою вагітність в костюмах. Більш того, вона навіть знялася в кліпі вагітною. Зазначимо, що Лобода ні крапельки не поправилася і швидко прийшла у форму.

У ще однієї екс-солістки «ВІА-Гра» Віри Брежнєвої теж двоє дочок. Першу доньку Віра народила ще до ВІА Гри, а другу вже під час сольної кар'єри. В мережі небагато знімків, де Віра вагітна – лише пару кадрів з її особистої сторінки в Instagram. Видно, що артистці вдалося зберегти форму під час вагітності.

Співачка Тіна Кароль народжувала один раз. У неї є 11-річний син. Хлопчика Кароль народила у шлюбі з продюсером Євгенієм Огіром, який в 2013 році помер від раку.

Під час вагітності Кароль округлилася і була дуже жіночною і красивою.

Співачка Джамала нещодавно повідомила, що вагітна вдруге. Як відомо, співачка народила першого сина в 2018 році. Під час першої вагітності Джамала не переривала кар'єру, вона була суддею шоу «Голос країни», давала концерти.

Зараз співачка теж продовжує гастролювати. Джамала не соромиться своєї фігури і підкреслює свій животик.

Нагадаємо, що Світлану Лободу застукали за пристрасним поцілунком з молодим красенем, кадри облетіли мережу: «Тіллю це не сподобається».

А ще Politeka писала, що Олю Полякову потягали обличчям по підлозі, кадри «атаки» потрапили в мережу: «коліном в живіт».

Також Politeka повідомляла, що Віра Брежнєва засвітилася на гучній вечірці з колегами: "Віра, скільки ти тяпнула?".