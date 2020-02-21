Відомий російський актор Микола Тонський раптово пішов з життя у віці 51 року

Як передає Politeka.net, про це російські ЗМІ інформують у своїх Telegram-каналах.

Відомо, що тіла актора без ознак життя виявили в його власній квартирі, що знаходиться в Москві.

Точна причина смерті відомого актора Миколи Тонського поки не називається, як і дата офіційної церемонії прощання.

Варто відзначити, що кілька тижнів тому Микола Тонський відзначив свій 51-річчя.

Кілька років тому Микола Тонський потрапив у серйозну автокатастрофу, після якої так і не зміг повністю відновитися.

Популярність Микола Тонський набув після того, як зіграв у фільмах «Особливості національної лазні» і «Шоу-бій», а також виконав головну роль в комедії Віктора Волкова «Триста років потому».

Раніше ми розповідали про смерть іншого культового російського актора. На початку лютого раптово зупинилося серце Дмитра Бульби.

«Після інституту Дмитра чекали робота в ТЮЗі імені Брянцева і зйомки в кіно. Але справжня слава прийшла після прем'єри «Злочини і покарання» — легендарного спектаклю Григорія Козлова, в якому Бульба зіграв Свідригайлова. Високий, інфернальний і «мерцающе-сомнамбулічний», він як ніхто інший підходив на цю роль», — діляться спогадами колеги Дмитра Бульби.

Як відомо, Дмитро Бульба став відомий після ролей в таких серіалах, як «Вулиці розбитих ліхтарів», «Ментовські війни», «Невський. Перевірка на міцність» та інші.

На початку нульових Дмитро несподівано зник з радарів. Іноді він з'являвся в рідному театрі, приступав до репетицій, але потім також раптово зникав. Як розповідають інші актори Театру юного глядача, Дмитро Бульба ніби замикався у себе і переставав спілкуватися навіть із близькими товаришами.

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