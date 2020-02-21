Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав нове фото з відпочинку на гірськолижному курорті
Знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)
«Глінтвейн на горі - найкраще, що може бути в лижах», – написав він.
На фото Галкін позує з прозорою чашкою глінтвейну на тлі гірського пейзажу. Можна помітити, що погода там сонячна.
В коментарях фоллвери засипали артиста компліментами.
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«Максим, який же ви красень))) супер», «Який же ви красивий і молодий ❤️ як вам до лиця відпочинок і гори», «Який же гарний», «Максим все кращає! Красень! Заздрю Аллі.:)», «Старіти? Ні, не чув!» - Бенджамін Галкін», «Максик, ось ця зачіска краще всього!!! І взагалі, з засмагою прям помолодшав зовсім!!!👍👍👍А дітки - просто ДИВО! Такі лапулики!!!», «Максим, Ви як з якогось Аватара або з фільму про 2158 рік)) Чудо людина майбутнього. Що подумала, то і написала», «Максим, ви все більше стаєте схожим на бога», - не стали стримувати себе фанати Галкіна.
Зазначимо, фото Галкіна не залишило байдужою і відому ведучу Регіну Тодоренко. Вона також поставила "лайк" фотографії чоловіка Пугачової.
Нагадаємо, нещодавно 43-річний Максим Галкін повернувся з тривалого гастрольного туру. Гуморист майже місяць не був удома. При цьому майже відразу він вирішив відправитися у відпустку разом з дітьми —вони відлетіли на один з гірськолижних курортів (куди саме, Галкін не уточнив).
Склала Алла Пугачова компанію сім'ї в цій подорожі, невідомо, — на фотографіях і відео з сторіс Максима вона поки жодного разу не з'являлася.
Нагадаємо, що Алла Пугачова проміняла Галкіна на іншого у День всіх закоханих: "вона зізналася, що...".
Також Politeka писала, що Максим Галкін ошелешив новими кадрами з маленькою дочкою Лізою: «Поки Алла спить...».