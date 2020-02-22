Зірки звикли регулярно наряджатися, вражаючи своїм зовнішнім виглядом. Але далеко не завжди ідеї їхніх стилістів знаходять підтримку серед шанувальників

Politeka зібрала найбезглуздіші, невдалі і дивні костюми зірок, в яких вони з'являлися на концертах, червоних доріжках і в звичайному житті.

Світлана Лобода зазвичай дуже шикарно одягається, у неї є свій стиль і хороші стилісти. Але іноді робота фахівців дає збій і костюми виходять надто епатажними. Так, під час своєї вагітності Лобода вийшла на сцену в чорному обтягуючому платті, яке було прозорим на животі і в інших відвертих місцях.

Настя Каменських сьогодні одна з наймодніших українських зірок, але під час існування дуету Потапа і Насті, коли Каменських мала проблеми із зайвою вагою, у неї було багато невдалих виходів на публіку. Наприклад, на «Новій хвилі» артистка одягла відверту сукню, яка підкреслила її обвислий живіт.

Ще на одному концерті Насті зробили на голові неймовірний начіс, який перетворив дівчину в кошлате чудовисько.

Наталя Могилевська з'явилася в дивному жовтому балахоні на гала-концерті «Крим мюзік фест» у 2012 році. На голові у співачки красувалася величезна чалма в колір наряду.

Лоліта Мілявська постійно потрапляє у скандали через своє зневажливе ставлення до зовнішнього вигляду. Одного разу Лоліта з'явилася на концерті в обтягуючому комбінезоні, який висміювала вся країна.

У повсякденному житті Лоліта одягається досить дивно. Вона може надіти квітчастий спортивний костюм або кофту не за розміром. Але, схоже, артистку це не бентежить.

Ксенія Собчак, як правило, дуже стильно одягається. Але одного разу вона з'явилася на сцені в дуже несподіваному вбранні – костюмі коня. Ведучу часто називають конем, тому вона вирішила цей момент обіграти.

До речі, Наташа Корольова теж одного разу вбралася в конячку.

Нагадаємо, що Наталя Могилевська показала обличчя після операції, вразивши зовнішнім виглядом: "Боляче дивитися".

Як повідомляла Politeka, Світлана Лобода шокувала пікантним кадром з Ліндеманном і Собчак: "Справжнє німецьке кіно".

Також Politeka писала, що Каменських блиснула фігурою в гримерці, засвітивши зайве: "Де кільце і Потап?".