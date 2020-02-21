Російська актриса Христина Асмус, що прославилася завдяки серіалу «Інтерни», здивувала шанувальників відвертим знімком

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Христина розповіла, що її друзі відкрили танцювальний центр, в який вона теж мріє одного разу зайти в гості. На фото Асмус одягнена в боді тілесного кольору. Виникає враження, що артистка сидить гола. Вона трохи підняла ногу, засвітивши оголені стегна.

За годину фото зібрало 36 тисяч лайків. Шанувальники артистки в захваті від її зовнішнього вигляду, а деякі не дуже.

«Ви як завжди виглядаєте бездоганно», «У вас таке красиве довге волосся! А ось я, щоб з волоссям не робила - відростити нижче лопаток не можу», «Я спочатку подумала, що фото в стилі ню», «Красиве і естетичне фото», «Гарна ідеальна вогняна красуня», «Шкіра вже застара.. Зараз багато дівчаток набагато молодше і якісніше, втім, це й так зрозуміло)», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що нове фото артистки в блозі викликало бурхливу реакцію. На фото Асмус позує в білій кепці і футболці. У своєму пості вона опублікувала афішу вистав, у яких грає. Більшість підписників захоплюються тим, як виглядає актриса.

«Ваай, яка милашка», «Красуня, що ще можу сказати», «Милота», «Пощастило Харламову. Красива дружина», - пишуть в мережі.

До речі, днями Асмус похвалилася, що їла локшину доширак. Дівчина опублікувала фото з локшиною швидкого приготування в мережі. Схоже, через щільний графік артистці ніколи приготувати поїсти. А може Христина просто захотіла побалувати себе смаком з дитинства.

Нагадаємо, що Христина Асмус приголомшила дивною витівкою, Харламов не оцінив: «Коли поруч немає…».

Як повідомляла Politeka, Асмус повністю роздяглася і без сорому показала, чим спокусила Харламова: «вже не відмитися».

Також Politeka писала, що Христина Асмус в міні-шортиках показала, перед чим не встояв Харламов: "Гарік з'їдає всю їжу?".