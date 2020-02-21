Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко похвалилася ідеальним тілом просто на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Шмексі», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Тодоренко позує у відвертому вбранні, що підкреслює її розкішні форми. Дівчина елегантно заграє на камеру, «стріляючи» у передплатників очима. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«шикарна», «просто бомба!», «супер!», «красоточка», «неймовірна сексі», «красуня і без всякого макіяжу», «вау, як красиво», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії разом з дитиною і чоловіком, здивувала шанувальників незвичайним кадром.

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю.

По завершенню відпочинку на Мальдівах зірка відразу ж повідомила про продовження роботи над своїми проектами і відразу ж почала поповнювати Instagram новими фото. В цей раз Регіна показала зимовий кадр, нагадавши про компанії, з якою співпрацює.

«Мені здається, зима — це абсолютно чарівне сімейне час, і я завжди обожнювала його, що в дитинстві, що зараз. Чекаю не дочекаюся, коли можна буде всією родиною кататися на ватрушках весь день, а ввечері закутатися в плед з чашкою чаю і дивитися кіно 💜

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