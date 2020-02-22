І це все, що вона про нього наговорила

Відому російську співачку Любов Успенську звинуватили у фіктивності шлюбу з Олександром Плаксиным, якого вона довгі роки поливала брудом

Як повідомляє Politeka, про це розповідають російські ЗМІ з посиланням на свої джерела.

«Пара одружилася в Лас-Вегасі, де, як відомо, бракосочестание не має юридичної сили. Закохані можуть поїхати в «місто гріхів» і стати чоловіком і дружиною за 15 хвилин, маючи при собі мінімум документів і кілька доларів», - стверджує він.

Уточнюється, що сама Успенська про це нібито не знала.

«Можливо, у неї просто не вистачило часу вдаватися в такі подробиці. Їм треба було зареєструватися також в іншому штаті Америки або Росії, тоді все було б по-чесному», - підкреслив він.

Як відомо, чоловік зараз проживає в Сполучених Штатах. До нього після скандалу з матір'ю переїхала дочка. Під час проживання з жінкою, зірка звинувачувала його в тому, що їй "не хотілося повертатися додому".

Як повідомлялося раніше, зірка шансону Любов Успенська звинуватила російську телеведучу Ксенію Собчак в тому, що вона скористалася проблемами в її родині для хайпи.

Про це Успенська написала на своїй сторінці в Instagram. За її словами, вона погодилася прийти на шоу до Ксенії Собчак в надії, що та дозволить їй розставити всі крапки в скандалі з її дочкою Тетяною Плаксіної. Але Собчак, за її словами, скористалася ситуацією і провернула все так, щоб було вигідно їй.

Успенська зазначила, що чекала розуміння з боку Собчак і була впевнена, що вона допоможе їй зупинити потік негативу в її адресу.

«Мати, жінка, дивиться в очі і погоджується допомогти у всьому по-людськи, нарешті розібратися, раптом перетворюється в холодну цинічну, безрозсудну, порожню ведучу шоу», - заявила Успенська.

Нагадаємо, що у скандалі з дочкою Успенської спливли нові подробиці, мучила і обзивала: «Все почалося, коли..».

Як повідомляла Politeka, дочка Успенської заговорила про диявола, росіяни налякані: "Любу шкода...".

Також Politeka писала, що дочка Успенської налякала росіян неадекватною витівкою, відео облетіло мережу: "під речовинами?".