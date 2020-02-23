Популярна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, що знялася в головній ролі в серіалі "Величне століття", спокусила шанувальників відвертим образом

Як передає Politeka.net, Мер'єм поділилася свіжим фото у себе в мікроблозі в Instagram, на якому постала поряд з одним з представників компанії Netflix Девідом Голдманом. Судячи з геометки, знімок був зроблений на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Акторка з'явилася в короткій чорній сукні в тонку білу смужку з широкими рукавами і відвертим декольте. Узерлі позує сидячи на стільці, поклавши ногу на ногу і відводячи голову трохи вбік. Волосся актриса зібрала на верх і тільки кілька локонів обрамляли її обличчя. Макіяж зірка вибрала природних бежевих відтінків. Мер'єм загадково дивиться в кадр з легкою посмішкою, а от її супутник широко посміхається, поклавши руку позаду зірки, ніби обіймає її.

Безумовно, родзинку кадру надають апетитні ніжки акторки: таке коротке плаття, звичайно ж, не змогло приховати їх від погляду прихильників. Менш ніж за добу фото зібрало понад 64 000 "сердечок", а коментарі повні захоплених компліментів.

Раніше ми повідомляли, Узерлі зачарувала публіку образом в напівпрозорому платті, прикрашеному блискітками. Актриса позувала лежачи на животі, спершись на руку. Від її томного погляду йдуть мурашки по шкірі.

«Така загадкова», «ти дуже чудова, Мер'єм», «Скільки ж тут таємничості – на десятки років вистачить», «гарна», «просто неймовірна!», - писали в коментарях.

Також ми розповідали, на тому ж Берлінському кінофестивалі, Мер'єм зробила селфі з голлівудським актором Джерардом Батлером (зіркою "300 спартанців"). Фанати вже поспішили охрестити їх "парочкою", натякаючи на можливий романтичний зв'язок.

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