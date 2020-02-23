31-річна вокалістка групи Gо-A, що стала переможцем у фіналі Нацвідбору на "Євробачення 2020", вбила наповал яскравим гримом і неперевершеним нарядом. Але як артистка виглядає в житті?

Politeka.net вирішила зібрати кадри з Катериною Павленко, якими дівчина ділиться в соцмережі і на яких виглядає максимально природньою. Співачка віддає перевагу коротким стрижкам і хіпстерському стилю, судячи з усього, вона не соромиться показувати себе без макіяжу на фото.

Дівчина багато часу проводить з іншими учасниками колективу. Так, на офіційній сторінці групи в Instagram музиканти ділилися знімками своєї поїздки в Польщу влітку 2019 року. Катя вибирала образи "пацанки".

"Дякуємо за гостинність ресторану "Господа під зубрем". Прекрасне місце, чудові люди, дивовижний вечір! #до_а #ідиназвук #Poland", - йдеться у підписі під фото.

Крім того, в мережі є відео, як вокалістка Gо-A грає в боулінг, успішно збивши всі кеглі.

Нагадаємо, група Gо-A відправиться в цьому році представляти Україну в Нідерланди на пісенному конкурсі "Євробачення". У складі колективу крім Каті, Тарас Шевченко (мультиінструменталіст), Іван Григоряк (гітара) та Ігор Диденчук (сопілка). Вперше вони зібралися в 2012 році, а засновником групи став Шевченко.

Катя Павленко народилася в місті Ніжині Чернігівської області. У шкільні роки вона навчалася у місцевій музичній школі на вокально-хоровому відділенні. Співала в дитячому хорі "Сяйво". Займалася на інструментах - фортепіано і гітара.

У 2009 закінчила Ніжинське училище культури і мистецтв імені Марії Заньковецької за спеціальністю диригент народного хору (факультет - народний хор). Потім наввчилася чотири роки у Київському національному університеті культури і мистецтв на факультеті "Музичне мистецтво" (спеціалізація "фольклор"). У студентські роки керувала ансамблем "Витинанка» і співала в ансамблі "Кралиця".

У складі групи Gо-A випустила один студійний альбом "Йди на звук» та кілька синглів.

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