Українські зірки у всьому світі славляться не тільки своїм талантом, але і красою.

Наші знаменитості нерідко стають відомими за межами країни після участі в конкурсі "Євробачення", пише Рoliteka.net. Пропонуємо далі ознайомитися з фотографіями і найкрасивішими образами українок на цьому пісенному конкурсі.

У 2004 році співачка Руслана приїхала в Україну з перемогою. Тоді артистка запалила з піснею "Wild Dances".

На сцені співачка була дуже завзятою, а для виходу вибрала нескромне шкіряне вбрання. У подібному стилі виступала і її підтанцьовка. Наряди створювали відомі дизайнери, художники, ювеліри та етнографи України.

І нехай у 2006 році красуня Тіна Кароль не виграла конкурс, вона все одно здобула ще більшу популярність у публіки. Зірка виступила з хітом "Show Me Your Love". На ній було коротке плаття з глибоким декольте, яке злегка оголило груди.

Даний наряд створила дизайнер Вікторія Гресь. Високі чоботи, пошиті з актуальних на той час яскравих українських хусток доповнили образ.

Яскрава виконавиця Вєрка Сердючка в 2007 році стала улюбленицею іноземців. Вона отримала друге місце з композицію "Dancing Lasha Tumbai".

Костюм Вєрки - витвір мистецтва. Наряд навіть включили в список найбільш цінних речей за всю історію "Євробачення", так сильно він полюбився глядачам. Зараз він знаходиться в музеї конкурсу.

Друге місце отримала і красуня Ані Лорак у 2008 році. Зірка виступала в сукні RobertoCavalliза $200 тисяч. Говорили, що співачка особисто заспівала італійському кутюр'є, щоб він міг зрозуміти яке плаття їй треба.

Світлана Лобода завоювала люовь публіки піснею "Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl)". Коротке плаття точно передавало настрій пісні. Зірка посіла 12 місце.

Нагадаємо, Світлана Лобода здивувала фото в наручниках у світлому одязі з розпущеним волоссям.

Поряд з артисткою стояла телеведуча Ксенія Собчак у німецькій формі, яка показувала фотографію Тілля Ліндеманна.

Світлана відвернула голову, ніби не збирається відповідати на запитання. На тлі можна побачити різну стару атрибутику.

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