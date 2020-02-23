Солістка зіркового дуету "НеАнгели" Слава Камінська опублікувала інтимні фото своєї колеги Вікторії Смеюхи

Фото артистка запостила в сторіз на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Судячи зі сторіз зірок, їм обом робили масаж перед виступом. Спочатку Слава знімала, як роблять масаж їй, після чого почала знімати Вікторію. Коли дівчина проводила камерою від голови до ніг Смеюхи, випадково засвітила «п'яту точку» колеги.

Зазначимо, що Слава піймала свою подругу в самий цікавий момент, коли та була безпорадна і не змогла прикритися. По суті, вона її підставила. Хоча, можливо, дівчата спеціально провокують своїх шанувальників заради хайпу. Так як сторіз не можна коментувати, шанувальники дуету не змогли залишити свої коментарі під відео.

Раніше ми писали, що на фан-сторінці групи «Неангели» опублікували гарячий знімок до Дня всіх закоханих. На фото Вікторія Смеюха і Слава Камінська позують в прозорих шатах, в одній білизні, виставивши напоказ розкішні форми.

Нагадаємо, гурт «НеАнгели» був створений продюсером Юрієм Нікітіним у 2006 році. Він зважився на створення групи під час спаду популярності групи «ВІА-Гра», яка після незліченних змін солісток втратила свій колорит. Слава брала участь у проекті «Народний артист», а Вікторія – в «Шансі». Ймовірно, саме там на них і звернув увагу Нікітін. Цікаво, що обидві дівчини до «НеАнгелів» мали інші імена. Славу звали Ольга Кузнєцова, а Вікторію – Катерина Смеюха.

Зазначимо, що група успішна, але зірок з неба не хапає. У 2016 році «Неангели» брали участь у Нацвідборі на "Євробачення", але набрати достатньої кількості голосів для перемоги їм не вдалося. Особливість «Неангелів» - низькі голоси її солісток.

Нагадаємо, що Слава Камінська без штанів зізналася, як розважається з подругою: «Ось це щирість!».

Як повідомляла Politeka, Слава Камінська в похмурому вбранні стурбувала мережу несподіваною заявою: "На диво не розраховую..".

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